Dave Green en la Cineteca Nacional: esto se sabe de la visita del director de Coyote vs. ACME a México

Dave Green El director de Coyote vs. ACME ha expresado su agradecimiento a fans de todo el mundo tras ayudar a rescatar la película y que se pudiera estrenar en cines.

Estas últimas semanas, la película de Coyote vs. ACME ha acaparado las salas de cine de México y se ha convertido en una conversación de redes sociales. Nuestro país ha sido el segundo país donde ha tenido mayor éxito de taquilla acumulando ya más de 12 millones de dólares. Ahora, se ha anunciado que el director del filme, David Green, estará en la Cineteca Nacional de la CDMX como una forma de agradecimiento al apoyo recibido.

¿Dave Green vendrá a la Cineteca Nacional?

Recientemente, en redes sociales y algunos medios ha comenzado a circular la versión de que el director de Coyote vs. ACME estará viniendo próximamente a la CDMX para una función especial de la película y convivir con fans de nuestro país como una forma de agradecimiento por el apoyo recibido en salas a la historia de este clásico personaje de los Looney Toones.

Esta información fue difundida por el creador de contendido Un Tal Said y replicada más tarde por diferentes páginas. Aunque Green no ha dado una confirmación oficial de este evento, la cuenta oficial de X de Zima Entretaiment ha estado compartiendo post que hablan sobre la visita del cineasta a nuestro país, dejando ver que este encuentro sí podría pasar.

Además del apoyo en taquilla, la cinta ha destacado en nuestro país por tener una campaña de marketing que ha incluido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución que ha “apoyado” al Coyote en su lucha contra los defectuosos productos de ACME.

¿Cuándo estará Dave Green en la Cineteca Nacional?

De acuerdo con la información replicada por Zima Entretaiment, el evento será este próximo lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en lo que será una convivencia con fans para hablar su amor por los Looney Toones y esta película que habla sobre la resiliencia, la amistad y la importancia de mantener los propósitos y los sueños.