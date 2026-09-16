Aleks Syntek discute con el público la noche del Grito de Independencia: “si les gusta mi música, ya defiéndanme”

Aleks Syntek Entre críticas hacia el reguetón, Bad Bunny y Dani Flow, el cantante también reprochó a la audiencia por pedirle canciones de Juan Gabriel.

El concierto gratuito de Aleks Syntek en la alcaldía Benito Juárez, llevado a cabo la noche del 15 de septiembre de 2026 como parte de las programaciones musicales en la capital en conmemoración al Grito de Independencia, se convirtió en un inesperado “regaño” para el público que acudió a verlo.

Según lo mostraron las grabaciones difundidas del espectáculo patrio, el cantante mexicano realizó diversas señalaciones en contra de la audiencia por escuchar reguetón, pedir canciones de otros artistas y no defenderlo de críticas en redes sociales.

Aleks Syntek se “desconecta” en su concierto de Benito Juárez por el Grito de la Independencia y regaña a su público

El espíritu festivo del 15 de septiembre, noche que conmemora el inicio de la Independencia de México, recorre el país entero con una serie de actividades y presentaciones musicales con el propósito de unir a la población en esta fecha histórica.

Uno de los conciertos gratuitos más esperados en terreno capitalino, fue el de Aleks Syntek, influyente compositor y cantante mexicano que ha marcado el pop latino durante 35 años de trayectoria. Sin embargo, durante su presentación en la alcaldía Benito Juárez para celebrar el Grito de Independencia, el cantautor también marcó la noche... con una serie de “regaños” dirigidos al público.

“Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público, wey”, dijo el cantante al rememorar la ocasión de fue criticado por posicionarse en contra de que el reguetón se escuchara públicamente en las calles, reclamando directamente a su base de fans por no defenderlo.

De acuerdo con uno de los videos grabado durante ese momento y difundido en redes sociales, Syntek esperaba que sus fans estuvieran de acuerdo con él debidos a sus años de experiencia en la industria, sin embargo, no fue así.

“Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”, reclamó a la audiencia, recibiendo una respuesta dividida entre aplausos y algunos abucheos.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Bad Bunny, Dani Flow y Juan Gabriel en su concierto del 15 de septiembre?

La controversia de la noche no terminó en la petición al público de que comenzara a “defenderlo” de las críticas en su contra debido a sus opiniones sobre el reguetón, ya que el cantautor también declaró que “México valió madres” por seguir a artistas como Bad Bunny, juzgando una entrevista del puertorriqueño en el que confesó “hacerse una paja” depués de un concierto.

“¿Apoyan eso, neta?”, reclamó al público, antes de anunciar que tocaría una última canción para irse a su casa, según muestran las grabaciones del momento.

No obstante, Bad Bunny no fue el único artista nombrado en la noche, ya que el compositor mexicano también arremetió contra Dani Flow, diciendo: “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán, a unos weyes cantar ‘MARTILLAZO’”.

Syntek hizo una petición a la audiencia de recordar que el 15 de septiembre “no somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos, wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, reclamó, recreando el acento de Puerto Rico en un tono burlesco antes de dar pie a la siguiente canción.

Finalmente, otro de los momentos en los que la audiencia recibió un regaño directo, fue cuando Aleks Syntek se molestó de que le pidieran una canción de Juan Gabriel y del Buki, exigiendo a su público que pidieran únicamente canciones de su creación.

“Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan su camiseta de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”, declaró el compositor.