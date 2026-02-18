Hilary Duff en CDMX: preventas vigentes, precios y mapa de su concierto en el Palacio de los Deportes

Hilary Duff en el Palacio de lso Deportes Hilary Duff visitará la Ciudad de México como parte de su gira The Lucky Me Tour en 2027.

Hilary Duff, reconocida actriz, productora y cantante que inició su carrera en Disney durante su adolescencia, visitará México como parte de su gira internacional The Lucky Me Tour, agendando un único concierto para la capital del país en el año 2027.

Las primeras preventas para el espectáculo de la artista estadounidense en México iniciaron el día de ayer, martes 17 de febrero, mas las entradas aún no se han agotado y todavía existen opciones de acceso anticipado a la venta general para el concierto en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hilary Duff en México?

La gira internacional The Lucky Me Tour de la cantautora estadounidense fue anunciado oficialmente este febrero de 2026, sorprendiendo a sus fans mexicanos y mexicanas al añadir una fecha para el país.

Sin embargo, a diferencia de otros artistas en los recientes eventos, Duff anunció su tour un año antes de que éste dé comienzo, ya que la fecha agendada para México será el viernes 12 de febrero de 2027; hasta el momento, no se ha anunciado alguna extensión en su visita al país, por lo que será un único concierto.

Este espectáculo se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, el cual cuenta con una capacidad de hasta 24,500 personas y destaca por su arquitectura que permite mayor visibilidad.

¿Cuáles son las preventas restantes para el concierto de Hilary Duff en CDMX?

Las primeras preventas para el único concierto de Hilary Duff en México

18 de febrero: Preventa Banamex , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Inició a las 11:00 horas de esta mañana.

Preventa , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Inició a las de esta mañana. 19 de febrero: Venta a Fans , la cual da exclusividad a fanáticos y fanáticas de la compositora que se hayan registrado en el portal lucky me tour . Esta venta anticipada iniciará a las 10:00 AM de mañana.

Venta a , la cual da exclusividad a fanáticos y fanáticas de la compositora que se hayan registrado en el portal . Esta venta anticipada iniciará a las de mañana. 20 de febrero: Venta general, la cual iniciará a las 11:00 AM.

En esta última fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco. También, deberás recordar que el seis boletos es el límite en cada compra.

¿Cuáles son los precios de los boletos de Hilary Duff en Palacio de los Deportes?

De acuerdo con la información obtenida en preventas anteriores y los detalles oficiales que Ticketmaster ha compartido respecto al evento, los costos de las entradas se determinan por la zona elegida en el mapa oficial del concierto.

Mapa The Lucky Me Tour Único concierto de Hilary Duff para el año 2027 en Palacio de los Deportes.

Los precios por zona son los siguientes: