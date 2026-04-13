Más Rock por Menos Lana: conciertos con hasta 50% de descuento por tiempo limitado ¿qué eventos participan?

Más Rock por Menos Lana 2026 La promoción de Ocesa regresa del 13 al 17 de abril con rebajas en decenas de conciertos de rock latino en México.

La campaña “Más Rock por Menos Lana” es una iniciativa impulsada por Ocesa, busca acercar al público a algunos de los shows más esperados del año con precios reducidos, en una ventana de cinco días que concentra gran parte de la cartelera con una mezcla de bandas clásicas, artistas consolidados y propuestas emergentes del rock y la música alternativa en español.

¿Cuándo inicia y cuánto dura la promoción de Más Rock por Menos Lana?

La venta con descuento comenzó desde este 13 de abril a partir las 07:00 horas y se mantendrá activa hasta el 17 de abril a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.

Durante este periodo, los usuarios pueden comprar boletos con rebajas directas aplicadas al momento del pago.

El beneficio es válido únicamente en compras en línea y está sujeto a disponibilidad, por lo que los accesos pueden agotarse antes de que termine la promoción.

¿Qué conciertos entran en “Más Rock por Menos Lana”?

La campaña incluye una amplia lista de artistas y eventos en distintas ciudades del país, entre los nombres más destacados aparecen:

Caifanes: Estadio GNP Seguros, CDMX

Estadio GNP Seguros, CDMX Fobia: Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY

Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY El TRI: Palacio de los Deportes, CDMX

Palacio de los Deportes, CDMX Julieta Venegas: Auditorio Nacional, CDMX

Auditorio Nacional, CDMX Mon Laferte: Palacio de los Deportes, CDMX

Palacio de los Deportes, CDMX Love of Lesbian: Auditorio Nacional, CDMX

También participan propuestas como No Te Va Gustar, Camilo Séptimo, Reyno y Paté de Fuá, además de una serie de presentaciones tipo “Gol de Oro” que combinan a distintos artistas en un mismo escenario.

Las sedes incluyen recintos como el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan y el Auditorio Telmex, entre otros espacios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Cómo comprar boletos con descuento en el Más Rock por Menos Lana?

El proceso es directo en la página de internet: hay que ingresar al sitio oficial de Ticketmaster, elegir el concierto participante y seleccionar las secciones disponibles con promoción. El descuento se aplica automáticamente al momento de pagar.

No se requiere un banco específico. La promoción acepta tarjetas de crédito y débito de distintas instituciones en México, lo que amplía el acceso a más usuarios.

Condiciones clave que debes considerar

Cada compra tiene un límite de hasta ocho boletos por transacción y el descuento solo aplica en eventos, fechas y zonas seleccionadas. No todos los conciertos ni todas las localidades están incluidas.

Además, la disponibilidad está sujeta a la demanda, por lo que los boletos en promoción pueden agotarse rápidamente. La campaña es exclusivamente en línea y no aplica en taquillas físicas.