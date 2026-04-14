Cámara de Diputados reconocerá al ‘Bogueto’ por su trabajo con jóvenes contra las adicciones

El Bogueto El cantante de reguetón mexa participará en un foro en la Cámara de Diputados este 15 de abril

El cantante urbano, mejor conocido como “El Bogueto” será reconocido este miércoles 15 de abril en la Cámara de Diputados, durante un foro enfocado en la atención a las adicciones y el papel de los centros de internamiento en México.

¿Por qué la Cámara de Diputados reconocerá al Bogueto?

El Bogueto, cuyo nombre real es Armando Toledo Rosas, se le distingue por su conexión con el público joven a través de su música y mensajes enfocados en la superación personal.

El artista ha impulsado letras que buscan motivar a su audiencia a confiar en su talento y construir un mejor futuro, además de colaborar de forma constante con iniciativas sociales.

Parte de este trabajo lo ha desarrollado junto a Aaron Silva, fundador del centro de rehabilitación Hacienda Nueva Vida, con quien ha participado en actividades dentro de espacios de internamiento.

Incluso, el cantante ha planteado la idea de crear estudios musicales dentro de estos centros para incentivar a jóvenes en proceso de recuperación.

¿Dónde será el evento que reconocerá al Bogueto?

El evento, titulado “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, se realizará a las 11:30 horas en el Auditorio Aurora Jiménez, dentro del recinto de San Lázaro en el edificio E, donde además de mesas de diálogo se entregarán reconocimientos a distintas personalidades por su impacto en jóvenes.

El foro reunirá a actores sociales, autoridades y figuras públicas para discutir la falta de espacios de atención para personas con adicciones y la importancia del acompañamiento comunitario.

¿Quiénes participan en el foro?

El encuentro contará con la presencia de figuras del ámbito social, artístico y deportivo, entre ellas la diputada María Rosetede la alcaldía Cuauhtémoc por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como líderes comunitarios y especialistas.

También se reconocerán a otras personas destacadas como:

Mariana ‘La Barby Juárez’, boxeadora

Alejandro Águila Vizcaíno, líder anímico

Alejandra Cierra Salce, psicóloga

Miguel Flores Gómez, conferencista

Sergio Rubén Servin Gómez ‘El Bambino’, orador

Giovanni Madrigal ‘El Huevo’, creador de contenido

Alejandro G. Buenrostro León, activista

Trayectoria artistica de ‘El Bogueto’

Armando Toledo Rosas, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, y tiene 29 años. Antes de dedicarse a la música exploró carreras como Derecho y Administración, pero terminó enfocándose en su trayectoria artística.

Saltó a la fama en 2020 bajo el sello Candela Music, ligado al productor Uzielito Mix, y aunque inició con sonidos de R&B y trap, encontró en el reguetón su principal estilo.

Desde entonces ha desarrollado una carrera constante, con colaboraciones y proyectos que lo han colocado como una de las voces emergentes del género urbano en México.