¿Shakira en el Zócalo CDMX? Esto es lo que se sabe sobre su posible presentación en la capital

Se rumora concierto gratuito de Shakira en el Zócalo Los rumores en redes sociales apuntan que Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo; podría ser confirmado en su espectáculo del 27 de febrero en el GNP Seguros.

De acuerdo con los rumores difundidos en redes sociales por parte de cuentas dedicadas a la información de conciertos en México, existe la posibilidad de que Shakira ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo de la capital, con fecha presunta para el 1º de marzo de 2026.

Las especulaciones apuntan que este concierto gratuito será anunciado en el espectáculo que la cantante colombiana tiene programado para el 27 de febrero en el GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Shakira dará concierto gratuito el 1º de marzo en el Zócalo de la CDMX?

Hasta el momento, no se ha realizado nigún comunicado oficial que respalde los rumores difundidos en redes sociales, además que internautas en la red social X (antes Twitter) han señalado que existe otro evento que se llevará a cabo el 1º de marzo en el Zócalo capitalino.

Según la agenda de la Ciudad de México, el primer día de marzo se tiene programada la Clase Masiva de Fútbol más grande del mundo, evento que tiene por objetivo fomentar el deporte entre los ciudadanos y ciudadanas, además de competir para romper un Récord Guinness en el contexto de la Copa del Mundo 2026 que se inaugurará en la capital para el mes de junio.

¿Por qué se rumora que Shakira dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX?

Usuarios y usuarias de redes sociales, principalmente de X, han reproducido esta información con esperanza debido a que fue extraída de cuentas dedicadas a la información de conciertos en México, tales como Ángel Rey (@ailoviutl) y Tickets MX.

🚨Todo parece indicar que SHAKIRA estará brindando un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México el domingo 1ero de marzo...



El anuncio oficial se estaría realizando en su concierto del 27 de febrero en el Estadio GNP#shakira #cdmx #ticketsmx pic.twitter.com/hcJBFtEE8w — Tickets MX (@mx_tickets) February 18, 2026

De acuerdo con los detalles compartidos por los mencionados medios, el concierto gratuito de Shakira podría anunciarse en su show del 27 de febrero en el GNP Seguros, especulando el domingo 1º de marzo como fecha del evento.

Ante la señalación de que ese mismo domingo se llevará a cabo la Clase de Fútbol Masiva, el público seguidor de la cantautora colombiana ha señalado que el evento masivo en la ciudad será por la mañana, lo que da apertura a la posibilidad de que el concierto de Shakira sea por la tarde o noche; esta opinión es apoyada por la mayoría de fans a pesar de la falta de confirmación.