Kaouther Ben Hania rechaza premio en la Berlinale

La Voz de Hind Rajab en Venecia

El año pasado en el Festival de Cine de Venecia, la directora Kaouther Ben Hania estrenó La Voz de Hind Rajab, una recreación con audios reales que narra el esfuerzo de la organización humanitaria Media Luna Roja Palestina de salvar a Hind Rajab; una niña de 5 años quien junto con su familia intentó escapar de Gaza, antes de ser asesinados por el ejercito israelí.

A partir de su participación en el festival italiano, en donde fue reconocida con el Gran Premio del Jurado, La Voz de Hind Rajab ha llegado a diferentes partes del mundo, incluido el Festival de Cine de Morelia. Y se ha convertido en un docu-ficción que en lugar de tener una motivación por morbo, lo cual suele pasar, habla de lo que sucedió a partir de los testimonios de los voluntarios de Media Luna Roja Palestina.

“En cuanto escuché aquellas grabaciones en Internet, en las que Hind suplicaba que la rescataran, supe que aquella voz debía ser el centro de una película”, explicó Ben Hania.

Festival de Cine de Berlin

En el marco del Festival Internacional del Cine de Berlin, el director Wim Wenders, quien este año cumple el papel de presidente del jurado, fue cuestionado acerca del la postura tanto del festival como su opinión personal de las acciones de Israel en Gaza. Su respuesta generó enojo entre muchas personas que se encontraban en la sala de prensa y después en el resto del mundo, cuando salió la noticia.

“Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas exclusivamente a la política, entraríamos en el terreno de la política, pero nosotros somos el contrapeso de la política”. Fueron las desafortunadas palabras del cineasta.

Una de las primeras reacciones a dicha declaración vino por parte de la guionista Arundhati Roy, quien había sido invitada al festival para presentar la versión restaurada de la película que escribió y en la que actuó In Which Annie Gives It Those Ones (1989).

Roy canceló su asistencia por las “declaraciones inadmisibles”, y también afirmo que “escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso”.

Por años ha existido un debate en torno a la separación del arte de las acciones de sus creadores y mientras que se han presentado posturas de ambos lados, también ha comenzado a existir un crecimiento notorio en la denuncia que el dinero y el poder le da a los que pagan por el silencio.

La Voz de Hind Rajab

La voz de Hind Rajab en la Berlinale

La gala “Cinema for Peace” es una asociación fundada en 2008 que busca que el cine sea utilizado como herramienta para abordar desafíos políticos y sociales a nivel mundial. Normalmente tiene lugar durante el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), sin llegar a formar parte de manera oficial del festival.

Este año, en la edición número 76 de la Berlinale primero se le entregó a a Noam Tibon, un ex-general israelí que aparece en el documental canadiense The Road Between Us, el Premio de la Justicia y un galardón honorífico.

En paralelo, la directora de la Voz de Hind Rajab, Keouther Ben Hania subió al escenario cuando fue galardonada con la estatuilla a la Película más Valiosa, sin embargo no acepto el premio. En su lugar aprovecho el tiempo de su discurso para dejar en claro que no veía al reconocimiento como un motivo de celebración. “Siento más responsabilidad que gratitud”. Y añadió que “La paz no es un perfume aplicado sobre la violencia para que el poder parezca refinado y cómodo”.

En su conclusión, explicó lo que su decisión de no llevarse la estatuilla simboliza: “Me niego a permitir que sus muertes se conviertan en un simple telón de fondo para hablar de paz mientras las instituciones que las posibilitaron sigan intactas. Por eso no me llevaré este premio esta noche. Lo dejaré aquí como recordatorio.”

Este caso no se trata de algo aislado, no es poco común que los medios de comunicación o que los espacios que anualmente se encuentran en los ojos de muchas personas, se acomoden falsamente a las situaciones sociales para tener visitas.

Por ello son igual de importantes todas las veces que los artistas alzan la voz en contra de dichos sistemas.