Meryl Streep será Aslan en Las Crónicas de Narnia de Greta Gerwig: estos son los últimos detalles de la nueva adaptación

Narnia de Greta Gerwig Confirman a la aclamada actriz Meryl Streep como voz del icónico león de la saga. (Jaime Jones)

El regreso de los mundos de fantasía más populares de la literatura a la pantalla grande y formatos de streaming marcha viento en popa con la serie de Harry Potter en HBO y el ambicioso proyecto que Netflix emprendió con Greta Gerwig (Mujercitas, Barbie) al mando de la dirección: El Sobrino del Mago, novela de C. S. Lewis que marca el inicio de la aclamada saga Las Crónicas de Narnia, llevadas al cine durante la primera década del siglo.

Los detalles de la nueva adaptación de Gerwig han sido resguardados con meticuloso cuidado, apenas dándose a conocer escasos elementos como su costo de producción —el cual supera los 200 millones de dólares—, la fotografía y nombres de actores y actrices de fama internacional, como lo es la aclamada Meryl Streep o Daniel Craig.

Durante meses, el papel de Streep en la nueva película de Las Crónicas de Narnia se mantuvo en secreto, sin embargo, la portada de la revista Empire reveló que la ganadora al Oscar dará voz a Aslan, el creador de Narnia y guía de los hermanos Pevensie que arriban a la mítica tierra.

Empire muestra el primer vistazo a Aslan en Las Crónicas de Narnia de Netflix: estos son los nuevos detalles revelados

Tras meses de especulaciones, Greta Gerwig —directora de la nueva adaptación de las obras de C. S. Lewis— confirmó a Empire que Meryl Streep será la voz de Aslan, el león que ha marcó distintas generaciones al ser el protagonista de la saga de fantasía.

“Quería a alguien profunda pero no pretenciosa, con presencia pero sin aires de solemnidad. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emoción, así como alegría y deleite”, explicó la nominada al Oscar, especificando que buscaba una voz mayor a los 70 años que expresara la sabiduría que otorga la experiencia, pero “con la capacidad de asombro infantil. Y, además, que fuera una de las mejores actrices de todos los tiempos. La lista no es muy larga...”, comentó.

🚨WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK 🚨



Greta Gerwig opens the doors to Narnia: The Magician’s Nephew in the new issue of Empire – detailing her revolutionary rock’n’roll adaptation.



Here’s your first look at Aslan – and he’s voiced by the legendary Meryl Streep.



On sale Thurs… pic.twitter.com/zsXC1yRkJD — Empire (@empiremagazine) September 17, 2026

Junto a esta revelación, Empire acompañó su reciente edición con el primer vistazo en exclusiva del emblemático león que presenciaremos en las nuevas adaptaciones de Las Crónicas de Narnia desarrolladas por Netflix, comenzando el siguiente año con El sobrino del mago.

En esta nueva versión, el mítico creador de Narnia posee ojos heterocromáticos y un llamativo rostro con rayas rojas, las cuales hacen referencia a “una de sus principales inspiraciones creativas: David Bowie”. Lo que más destaca de la imagen revelada este jueves 17 de septiembre, es que el pelaje dorado de Aslan es más parecido a pequeñas piedras ornamentales de oro que a la capa común de cualquier león.

Sin embargo, la portada no es la única imagen que Empire liberó de Aslan, ya que también incluyó la obra del artista conceptual Jaime Jones, que trabajó en la película; esta imagen exclusiva para suscriptores y suscriptoras muestra la épica creación de Narnia.

¿Cuándo se estrenará Narnia: El sobrino del mago en Netflix?

El desarrollo de Narnia: El sobrino del mago presentó algunos contratiempos, ya que el filme tuvo que repetir el rodaje en Londres tras unas proyecciones de prueba poco satisfactorias. En ellas, el público seleccionado presenció dos horas de un montaje inacabado y efectos visuales incompletos; a raíz de las inquietudes presentadas en estas primeras proyecciones, Netflix programó rodajes adicionales.

No obstante, la respuesta mejoró en la proyección del 10 de julio del año presente, señalada como una experiencia “completamente absorbente”, según palabras de Seamus McGarvey, dos veces nominado al Oscar y director de fotografía de la nueva adaptación.

Narnia: El sobrino del mago llegará a cines el 11 febrero de 2027, mientras de su estreno en la plataforma de streaming está programado para el 2 de abril de 2027.