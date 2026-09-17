La Isla Olvidada: estos son todos los detalles y secretos detrás de la nueva película de DreamWorks inspirada en Filipinas

La Isla Olvidada: estos son todos lod detalles y secretos detrás de la nueva película de DreamWorks inspirada en Filipinas

La animación también puede convertirse en una ventana hacia culturas que pocas veces llegan a las grandes producciones. Eso es precisamente lo que ocurre con La Isla Olvidada, la nueva película de DreamWorks Animation que llegará a los cines de México este 16 de septiembre de 2026.

La cinta sigue a Jo y Raissa, dos amigas que han crecido juntas y están a punto de comenzar etapas completamente diferentes de su vida. Una última noche juntas termina llevándolas, literalmente, a otro mundo: un portal misterioso las transporta hasta Nakali, una isla habitada por criaturas fantásticas.

Pero detrás de esta aventura hay mucho más que una historia de amistad. El universo de la película tomó como punto de partida el folclore filipino y una enorme cantidad de referencias culturales que fueron incorporadas al diseño, la música y la animación.

Nakali nació de los paisajes de Filipinas

Para construir el mundo fantástico de la película, el equipo creativo volteó hacia algunos de los escenarios más reconocibles del archipiélago: Palawan y El Nido, cuyos paisajes tropicales, vegetación y formaciones naturales ayudaron a definir la apariencia de esta isla imaginaria.

En contraste, la vida cotidiana de Jo tomó referencias de la Manila contemporánea y hasta de fotografías familiares utilizadas por Januel Mercado, uno de los directores y escritores del proyecto.

La intención era que los escenarios no fueran simplemente bonitos fondos para la aventura, sino que ayudaran a darle identidad propia a la película.

Para conseguirlo, se crearon 328 variaciones de cada planta, además de 10 alternativas de color para cada una. El resultado fue una vegetación compuesta por más de 11 mil plantas dentro del mundo animado.

La música también cuenta la historia

Otro de los elementos que conecta a La Isla Olvidada con Filipinas es su banda sonora.

El compositor Nathan Matthew David, cuyos padres son filipinos, realizó un proceso de investigación que incluyó viajes para conocer comunidades indígenas y acercarse directamente a sus tradiciones musicales.

En la película aparecen instrumentos como el sludoy, los tambores tnonggong, los Tongatong y el kulintang, además de los gongs Gandingan, utilizados incluso para transmitir referencias relacionadas con una criatura del folclore filipino: el Manananggal.

Pero la música no está pensada únicamente para reforzar el componente cultural. También tiene una función emocional dentro de la historia.

En lugar de asignar una melodía independiente a Jo y otra a Raissa, David creó un tema musical para su amistad, que cambia conforme evoluciona la relación entre ambas.

Una mezcla de anime y animación de DreamWorks

Las tres secuencias de flashback que aparecen en la película incorporan recursos visuales inspirados en diferentes vertientes del anime japonés. Estas escenas fueron trabajadas por Snipple Animation en Quezon City, Filipinas, lo que también permitió sumar talento de ese país al proceso de producción.

La combinación busca que la película pueda pasar de la comedia y la aventura a momentos más íntimos sin perder coherencia visual.

Las alas de Raissa escondían un enorme reto técnico

Uno de los detalles que quizá pase desapercibido para el público está en la animación de Raissa.

El personaje cuenta con alas que necesitaban moverse de manera convincente durante las distintas escenas. Para conseguirlo, el equipo de aparejos digitales desarrolló más de 2 mil controles de marionetas digitales.

Una aventura sobre la amistad y el miedo a ser olvidados

Aunque La Isla Olvidada tiene criaturas mágicas, paisajes imposibles y comedia, su historia gira alrededor de una preocupación bastante humana: qué sucede cuando las personas que queremos empiezan a tomar caminos diferentes.

La relación entre Jo y Raissa funciona como el centro emocional de la película. Su aventura en Nakali las obliga a enfrentarse a los cambios, a la posibilidad de separarse y al temor de que los recuerdos compartidos terminen perdiéndose con el tiempo.

Con La Isla Olvidada, DreamWorks apuesta por una aventura original que combina fantasía, humor y una fuerte inspiración en la cultura filipina. Y mientras Jo y Raissa intentan encontrar el camino de regreso a casa, el público podrá descubrir un mundo animado construido con miles de pequeños detalles.