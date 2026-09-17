Tras llevar Physint a Xbox, Hideo Kojima anuncia a Bill Skarsgård como protagonista del videojuego

Physint Nuevo videojuego de Hideo Kojima con Xbox. (Kojima Productions)

Hideo Kojima, desarrollador de videojuegos japonés, proporcionó avances sobre sus futuros proyectos en un nuevo video. El creador de Metal Gear Solid recientemente comenzó una asociación con Xbox.

¿Qué dijo Kojima sobre OD y el reparto de Physint?

Xbox, en colaboración con Kojima Productions, publicó un video en el que Hideo Kojima en persona da avances importantes sobre sus nuevos proyectos. Las actualizaciones llegan en el décimo aniversario del estudio independiente que Kojima fundó tras su partida de Konami, y después de que se hiciera oficial que el desarrollador japonés terminó su larga colaboración con PlayStation para unirse a la compañía de Asha Sharma. Sobre el cambio, el galardonado desarrollador dijo en el video que la compañía ha compartido su visión y metas para el futuro de la industria.

Acerca de OD, el videojuego de terror que Kojima realiza en colaboración con Jordan Peele (director de ¡Huye! y ¡Nop!), Kojima informó que el juego está progresando con éxito. Comentó que, desde su anuncio en 2023, hubo demoras a causa de la huelga del Sindicato de Actores de Cine en 2024 y 2025. Sin embargo, el desarrollo continúa, aunque todavía no se tiene una fecha estimada para su lanzamiento. Este juego tiene a muchos fanáticos de Kojima emocionados, ya que su último intento en incursionar en el género de terror con P.T., juego que llevaba a cabo con Guillermo del Toro, fue cancelado por Konami. El nuevo lanzamiento estará protagonizado por las actrices Sophia Lillis (Eso, Calabozos y Dragones)y Hunter Schafer (Euforia).

Hideo Kojima también informó sobre el nuevo proyecto que se encuentra desarrollando y la cancelación del cual por Playstation fue lo que lo llevó a trabajar con Xbox: Physint. El juego promete redefinir el género de espionaje —uno que en los videojuegos el propio Kojima revolucionó con la franquicia de Metal Gear Solid— y del cual el eslogan publicitario lee “La siguiente guerra fría ha comenzado”. Al igual que con Death Stranding y OD, Kojima buscó a los mejores talentos de la industria cinematográfica para protagonizar su narrativa. En este caso, será el actor Bill Skarsgård quien dará vida al rol principal. El actor es conocido por encarnar totalmente los personajes que escoge, interpretando a Pennywise en Eso y el Conde Orlok en Nosferatu, entre otros papeles destacados. A él se unen Charlee Fraser (Furiosa), Don Lee (Tren a Busan) y Minami Hamabe (Godzilla Minus One).