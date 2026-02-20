¿Gomita murió? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el bienestar de la artista

La influencer y conductora Araceli Ordaz, conocida popularmente como Gomita, se convirtió en tendencia luego de que circulara en internet una versión que aseguraba su fallecimiento. La noticia se propagó con rapidez, generando preocupación entre seguidores y provocando una ola de mensajes en sus perfiles digitales.

Ante la magnitud del rumor, la creadora de contenido decidió salir a aclarar la situación personalmente. A través de historias en redes sociales expresó su inconformidad y dejó claro que se trataba de información falsa, criticando que este tipo de contenidos generen angustia innecesaria en su entorno cercano.

La crisis de salud de Gomita

Semanas antes del escándalo digital, la influencer había revelado que atravesó un momento delicado de salud que la llevó a estar hospitalizada de emergencia. La propia Gomita explicó que estuvo en riesgo y que su recuperación ha sido gradual, aunque sin dar detalles médicos específicos.

Al no existir información clara sobre su diagnóstico, en redes comenzaron a surgir teorías y versiones no confirmadas que terminaron derivando en la falsa noticia de su muerte.

El mensaje con el que frenó la desinformación

La influencer respondió de forma directa, calificando de irresponsable la difusión de este tipo de versiones y subrayando el impacto emocional que provocan. Incluso compartió evidencia de cómo el rumor llegó a su familia, remarcando la preocupación real que generó el tema.

Tras la aclaración, la conversación digital cambió de tono y el foco se centró en su proceso de recuperación, el cual continúa mientras retoma poco a poco su actividad pública.

Además de negar categóricamente la información falsa, Gomita ha hablado de su experiencia reciente como un punto de inflexión personal. La influencer ha mencionado que su proceso de salud la llevó a replantear prioridades y a fortalecer su bienestar emocional y espiritual, mientras permanece bajo cuidados médicos.

Lejos de la versión que circuló en redes, Gomita está viva y en recuperación. El episodio deja una lección clara sobre el consumo responsable de información y la necesidad de verificar antes de compartir. Mientras tanto, la influencer continúa enfocada en su salud y en retomar su rutina tras el susto mediático.