Muere Robert Carradine a los 71 años, actor en ‘Lizzie McGuire’ y ‘Revenge of the Nerds’

Robert Carradine Integrante del reconocido clan Carradine y recordado por su papel como el padre de Lizzie McGuire, falleció a los 71 años al quitarse la vida tras enfrentar durante casi dos décadas un trastorno bipolar.

El actor estadounidense Robert Carradine falleció a los 71 años, luego de una larga lucha contra el trastorno bipolar, confirmó su familia a través de un comunicado difundido por el medio especializado Deadline.

De acuerdo con el reporte, el intérprete se suicidó tras enfrentar durante casi dos décadas una enfermedad mental que, según sus allegados, terminó por vencerlo.

Mensaje por parte de la familia del actor: Lucha contra la bipolaridad

La noticia fue confirmada públicamente este 23 de febrero, cuando la familia Carradine compartió un mensaje en el que destacó tanto el dolor por la pérdida como el deseo de generar conciencia sobre los padecimientos mentales.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, expresó la familia en su comunicado. “Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”, añadieron.

El texto concluyó con un llamado a visibilizar la salud mental: “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”.

En declaraciones posteriores al mismo medio, su hermano mayor, el también actor Keith Carradine, explicó que Robert enfrentó la enfermedad durante 20 años. “No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció”, dijo. “Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Era gracioso, sabio, comprensivo y tolerante. Así era mi hermano pequeño”

¿Quién era Robert Carradine?

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine fue el hijo menor del legendario actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine, lo que lo convirtió en parte de una de las familias más influyentes de Hollywood.

Debutó en el cine en 1972 en la película The Cowboys, protagonizada por John Wayne. Fue su hermano David quien lo animó a presentarse a la audición, convenciéndolo de que no tenía nada que perder. Ese primer papel marcó el inicio de una carrera constante, aunque alejada del estrellato tradicional.

Reconocido en Televisión: Sam McGuire papá de Lizzie McGuire

Para las nuevas generaciones, Robert Carradine fue ampliamente reconocido por su papel como Sam McGuire, el padre de la protagonista en la serie de Disney Lizzie McGuire, encabezada por Hilary Duff. Su personaje lo consolidó como una figura cercana y entrañable para el público joven de inicios de los años 2000.

Aunque nunca buscó el estrellato, Carradine mantuvo una carrera constante, alternando entre cine, televisión y proyectos independientes, siempre vinculado al oficio actoral que marcó a su familia.