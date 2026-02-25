Corina es para los artistas y los soñadores (y para todos lo que sienten que no se atreven)

Corina 3

Ursula Barbara Hofner es una cineasta mexicana conocida por su trabajo como editora y el año pasado se convirtió también en una creativa que se atrevió a dar un salto hacia el vacío del que nació su Ópera Prima: Corina.

Corina la escritora, Corina la valiente que desconoce su fuerza y se siente atrapada dentro de unas cuantas calles.

En la página del IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía), se encuentra una entrevista que dio la directora en la que habla del proceso creativo de la cinta; Hofner compartió que siempre había querido hacer un largometraje desde la silla de dirección, una idea que a la vez la aterraba, sin embargo las ganas de explorarse creativamente eran más grandes y al final ganaron. Dichas emociones ocupan un espacio enorme su película.

La historia sigue a una joven que trabaja en una editorial, entre corrección de textos e imaginarios en los que se atreve a escribir sus propios escritos, Corina siente que su vida no puede desenvolverse en nada más a causa de su agorafobia. Su rutina se centra en comprar todas las mañanas un café, asegurarse de que su bebida sea preparada de la misma manera y llegar a encerrarse en su oficina. Es una persona muy tímida y pocas veces logra articular sus deseos en el trabajo. Sin importar cuanto quiera cuestionar alguno de los encargos que le dejan, prefiere no ser el centro de atención, por lo que se guarda cualquier queja que desee exteriorizar.

Un día, en una chispa de valentía decide editar a profundidad el próximo libro de la autora más importante de la editorial y entregarlo como si fuera el texto original. A continuación fácilmente la solución sería explicar el mal entendido, pero lo pequeña que se siente Corina la lleva a intentar encontrar una solución un poco más difícil. Intentar salvar su puesto en el trabajo, simboliza dar múltilples pasos afuera de la cuadra de la que no ha salido en años e ir a buscar a la escritora de la que solo ha escuchado que no es alguien que goce de escuchar las críticas.

La película sucede en Guadalajara, el hogar de la directora y tal vez es por eso que en momentos se siente tan personal. Y a la vez se trata de una experiencia que logra alcanzar a los artistas, a los soñadores, a los que creen que no pueden y a los exploradores. Es un tema íntimo que a la vez se convierte en una manifestación universal al entender que el miedo es algo que muchas veces no tiene un origen tangente o lógico, si no del enfrentamiento al fracaso, al error y a la humillación.

Ursula Barbara Hofer se permite adentrarse en su mundo interior y en compañía del diseño de producción compuesto por colores vibrantes y decoraciones muy acertadas que recrea la época de los 2000, la cotidianidad que envuelve a la cinta hace que se sienta como ver un recuerdo que no te pertenece, pero que a la vez se percibe como si fuera propio. Añadiendo que el lugar del que la protagonista toma fuerza por igual es algo con lo que muchas personas se pueden sentir identificadas y eso es el cumplir algún sueño que se percibe muy lejano.

El trabajo de Naian González Norvind como Corina, es parte de la misma cuerda que guía al espectador a conectar con las situaciones que se presentan en pantalla: la ansiedad del personaje es una serie de acciones silenciosas, como muchas veces suelen ser este estado de ánimo.

Hay una escena en la que la reacción por parte del cuerpo de Corina ante el estrés, es que su nariz sangre y como espectador la vemos con la cabeza hacia atrás y dos papeles de baño tapando su nariz para detener el flujo de la sangre. Una de sus compañeras de trabajo la está ayudando y la deja por unos segundos en esa incómoda posición. En ese momento existe tanto una simpatía por los errores humanos que no hay manera de prevenir y lo absurdo que pueden llegar a ser estos momentos.

Corina es un acercamiento cálido a atreverse a dar el siguiente paso y se encuentra disponible en plataformas de streaming para quien quiera tomar fuerzas de la historia de la joven escritora.