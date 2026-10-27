HBO anuncia quiénes serán James y Lily en la serie de Harry Potter: conoce a Jasper Talbot y Hannah Chinn

HBO anuncia cast de James y Lily Potter A Talbot y Chinn se une un rostro más: Harry Gilby, quien interpretará a Charlie Weasley en su debut fuera de los libros.

Buenas nuevas para los fanáticos y fanáticas del universo creado por J.K. Rowling, cuya magia continúa creciendo día con día rumbo al estreno de la serie Harry Potter en HBO, el ambicioso proyecto que pretende adaptar con mayor fidelidad la exitosa saga de fantasía.

Esta ocasión, reafirmando su compromiso con el material original, HBO presentó los nuevos rostros que se unirán a la aventura: Charlie Weasley, aquel hermano Weasley únicamente nombrado en las películas por su profesión de dragonologista en Rumania, y a la ansiada pareja cuya tragedia marca el inicio de esta emblemática historia, James y Lily Potter, los padres del protagonista.

Harry Gilby será Charlie Weasley en la serie Harry Potter de HBO: ¿quién es este personaje?

Charlie es el segundo hijo de Molly y Arthur Weasley y uno de los hermanos mayores de Ron, coprotagonista de la saga. Aunque su presencia en los libros es relativamente breve, el personaje forma parte de una de las familias más importantes de la historia y destaca por una razón en particular: su pasión por los dragones.

La profesión de Charlie como dragonologista en Rumania lo mantiene lejos de la vida cotidiana de su familia durante una buena parte de los libros, sin embargo, llega a participar en acontecimientos relacionados a la lucha contra Lord Vodemort.

A diferencia de sus hermanos, Charlie no tuvo un papel directo en las adaptaciones cinematográficas, por lo que Harry Gilby estaría debutando con el personaje por primera vez desde la publicación de los libros.

El actor británico, de 25 años y nacido en Notthingham, es reconocido por haber interpretado a un joven J. R. R. Tolkien en la película biográfica Tolkien de 2019, además de saltar a la fama en The Last Kingdom y Seven Kings Must Die como Aethelstan.

HBO anuncia el cast de James y Lily Potter: ¿quiénes son Jasper Talbot y Hannah Chinn?

La historia de Harry Potter no comienza en Hogwarts ni en la noche que el protagonista descubre que es un mago, sino que su origen se remonta al 31 de octubre de 1981, fecha en la que James y Lily Potter dieron su vida para proteger a su hijo de un año contra la mayor amenaza mágica de su época; la muerte de este joven matrimonio es lo que da inicio a la historia que conocemos y su legado acompaña a Harry durante toda la saga.

El anuncio de HBO, que presentó a Jasper Talbot y Hannah Chinn como los encargados de interpretar a los Potter en la serie remake, permite familiarizarse desde este momento con dos personajes fundamentales en la vida del protagonista —incluso si es a través de memorias o fotografías—, además de que abre la posibilidad de profundizar en los acontecimientos que marcaron el destino de Harry Potter desde su infancia.

Hannah Chinn es una actriz británica con experiencia en cine y televisión, formándose una trayectoria versátil que incluye producciones de suspenso, drama y terror. En 2025, formó parte de The Conjuring: Last Rites, entrega de la popular franquicia de terror, en la que apareció como presentadora de televisión.

Talbot, por su parte, ha desarrollado su carrera tanto en televisión como en teatro, teniendo mayor presencia sobre los escenarios con participaciones en producciones de prestigio del Reino Unido: The Line of Beauty, en el Almeida Theatre, o su debut como Mick Jagger en Redlands.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter de HBO?

En el lanzamiento del primer teaser tráiler meses atrás, HBO confirmó que la serie se estrenará la Navidad de este 2026, ¡un regalo navideño perfecto para todo el público fanático en el mundo!

Interpretados por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) y Arabella Stanton (Hermione), el nuevo ‘Trío de Oro’ de Hogwarts enfrentará un misterioso complot dentro de la escuela en su primer año que les llevará a enfrascarse en una misión para proteger uno de los objetos mágicos ancestrales más populares de la historia, especialmente cuando comiencen a sospechar que el profesor de Pociones podría tener malas intenciones.