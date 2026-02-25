Judi Dench: ¿Qué edad tiene la actriz y qué enfermedad padece? Conoce cuál es el estado actual de la actriz Judi Dench, famosa por interpretar a M en las películas de James Bond (EFE)

La actriz británica Judi Dench, famosa por interpretar papeles de Shakespeare y ser M en las películas de James Bond, tiene una enfermedad la cual le ha dificultado continuar actuando. Conoce cuál es y su estado de salud actual.

Desde interpretar a la reina Victoria hasta convertirse en M en James Bond y Lady Catherine en Orgullo y Prejuicio, la carrera actoral de Judi Dench está llena de papeles icónicos para la cultura popular.

No obstante, a pesar de su larga trayectoria, la actriz cada vez ha interpretado menos papeles debido a una enfermedad que padece, según lo compartió en 2012.

¿Qué enfermedad tiene Judi Dench?

En 2012 la actriz británica Judi Dench compartió que sufre de degeneración macular, la cual provoca que quien la padece vea borroso o se reduzca su visión central.

A pesar de su enfermedad, Judi Dench continuó trabajando en el cine y teatro, declarando en 2022 que no deseaba retirarse, aunque su enfermedad le dificultaba el actuar, llegando a revelar que ya no podía leer.

Sin embargo, a finales de 2025, en una entrevista que tuvo junto al actor Ian McKellen para un medio británico, reveló que su condición ha avanzado a tal grado que actualmente ya no puede ver.

Y aunque comentó que es capaz de ver contornos, ya no puede distinguir a nadie, razón por la que hasta entonces no había participado en películas ni obras de teatro.

¿Cuántos años tiene Judi Dench en 2026 y cuál es el estado de salud actual?

Judi Dench, quien nació el 9 de diciembre de 1934, actualmente tiene 91 años y tras su entrevista publicada a finales de 2025, no se ha revelado alguna actualización sobre su estado de salud.

Sin embargo, en los últimos días el nombre de la actriz ha vuelto a estar en tendencia, después de que se comenzara a señalar que su estado de salud se encontraba en un “momento frágil”.

No obstante, esta noticia ha sido desmentida debido a que no hay declaraciones oficiales por parte de la actriz o sus familiares que indiquen que la salud de Judi Dench se haya deteriorado.