Estos son los conciertos y eventos deportivos CANCELADOS por ola de violencia en México tras muerte de El Mencho

Cancelaciones en cadena: conciertos y eventos deportivos se frenan por ola de violencia en México tras muerte de El Mencho

La agenda de espectáculos en México atraviesa un momento de tensión. En la última semana, distintos conciertos, festivales y competencias deportivas han sido cancelados o reprogramados por la reciente ola de violencia tras la ejecución del capo del narcotráfico “El Mencho” en Guadalajara, provocando incertidumbre entre fans, promotores y autoridades.

Los ajustes no solo afectan a la música, también impactan a los eventos de talla internacional y actividades locales que habían generado gran expectativa.

El detonante del reacomodo en la cartelera fue el contexto de seguridad en distintas regiones, particularmente en Guadalajara, Jalisco, donde varios eventos optaron por detenerse o cambiar de fecha para priorizar la integridad de asistentes y artistas.

Conciertos cancelados y shows pospuestos

Entre los casos más comentados está la suspensión de presentaciones musicales que ya contaban con logística avanzada. Destaca el concierto de:

Mago de Oz

Siloé

Kali Uchis

La Arrolladora Banda El Limón

Mi Banda el Mexicano

Virlán García en Río Grande

Saúl “El Jaguar”

Banda Tierra Mojada

Pancho Barraza

Esteman y Daniela Spalla

Winter Camp

Silvia y Karmen

Orquesta Filarmónica de Jalisco

El deporte internacional también resiente el impacto

La agenda deportiva tampoco quedó exenta. El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América Femenil fue suspendido y la Copa del Mundo de Clavados fue cancelada, una decisión que tuvo eco internacional debido a la relevancia de la competencia en el calendario acuático.

La suspensión representa un golpe para la proyección deportiva del país y para la derrama económica que suelen generar este tipo de torneos, además de afectar la preparación de atletas que tenían contemplado participar.

El contexto que detonó la ola de cancelaciones

La tensión aumentó tras operativos y hechos relacionados con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, lo que derivó en episodios de violencia y bloqueos en distintas zonas del país. Este escenario llevó a autoridades y organizadores a tomar decisiones preventivas para evitar riesgos en eventos masivos.

Las cancelaciones reflejan la fragilidad natural del sector ante factores externos. La industria de eventos en vivo depende de la confianza del público y de condiciones logísticas estables, por lo que cada suspensión implica pérdidas económicas y ajustes operativos.

También abre la conversación sobre protocolos de seguridad y la necesidad de estrategias que permitan mantener la actividad cultural sin poner en riesgo a asistentes.

Aunque la situación ha obligado a frenar varios espectáculos, promotores y autoridades coinciden en que el objetivo es retomar la agenda en cuanto existan condiciones adecuadas. Mientras tanto, en La Crónica de Hoy le sugerimos al público mantenerse atento a los anuncios de sus artistas favoritos mediante sus redes sociales oficiales.