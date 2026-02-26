¡Netflix ‘baja las manitas’! Le deja el paso libre a Paramount para comprar Warner por 111 mil millones de dólares

Warner apuesta por Netflix: ¿por qué rechazó la oferta de Paramount?

En un giro que podría redefinir el mapa del entretenimiento global, Netflix ha anunciado que se retira de la puja para adquirir Warner Bros. Discovery, luego de que el consejo de administración de la icónica empresa de Hollywood calificara la oferta de su rival Paramount como una “propuesta superior” a la suya. Esta decisión marca un antes y un después en una disputa que ha mantenido en suspenso a Wall Street y a la industria del entretenimiento durante meses.

Sin embargo, Paramount Skydance entró al juego con una oferta competitiva y muchísimo más alta, que finalmente alcanzó 31 dólares por acción en efectivo, un monto que Warner Bros. Discovery consideró más atractiva que la propuesta de Netflix. En otras palabras, la operación de Paramount oscila en los 111 mil millones de dólares, un salto bastante significativo respecto al acuerdo anterior.

En un comunicado conjunto, los co-CEOs de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, explicaron la transacción que habían negociado con Warner Bros. habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia aprobación regulatoria. No obstante, señalaron que “el precio requerido para igualar la oferta de Paramount Skydance ya no es financieramente atractivo”, por lo que decidieron no aumentar su propuesta y retirarse de la carrera.

¿Qué dijo Netflix al respecto?

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, indicó Netflix en su comunicado.

Aunque Netflix se ha apartado de la puja de forma oficial, el acuerdo preliminar con Warner Bros. Discovery sigue en efecto por el momento. Según los términos del contrato, al considerarse la oferta de Paramount como “superior”, Netflix tiene un plazo de cuatro días hábiles para presentar una contraoferta que iguale o supere la propuesta de PSKY. Si no lo hace, Warner Bros. tendría derecho a rescindir el acuerdo con Netflix.

Cabe destacar que Netflix indicó que su negocio sigue siendo sólido y en crecimiento, con planes de invertir alrededor de 20 mil millones de dólares en contenidos durante 2026, además de retomar un programa de recompra de acciones conforme a su política de asignación de capital.

¿Y ahora qué sigue en esta disputa?

Warner Bros. Discovery tiene programada una reunión especial de accionistas para el 20 de marzo de 2026, donde se analizarán las implicaciones del proceso de venta y las ofertas rivales.

Mientras tanto, Paramount Skydance aparece ahora como el favorito para cerrar la operación, aunque Netflix aún podría intentar reingresar a la competencia con una propuesta ajustada.