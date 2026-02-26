Seo In-Guk visitará México en 2026: fechas, fanmeeting “TWO SIDES” y cómo conocer al ícono de los K-dramas

Seo In Guk visitará México en 2026: fechas, fanmeeting y cómo conocer al ícono de los K-dramas

La ola coreana suma un nuevo logro en territorio mexicano. El reconocido actor y cantante Seo In-Guk confirmó su llegada al país como parte de su gira internacional de fanmeeting “TWO SIDES”, una experiencia pensada para acercar a la estrella con su público latinoamericano.

El evento forma parte de su tour global, un formato que ha ganado popularidad porque permite a los y las seguidoras convivir con el artista en dinámicas especiales, presentaciones musicales y segmentos interactivos.

La visita ha generado expectativa entre la comunidad amante de los K-dramas y el K-pop, que desde hace años mantiene un crecimiento constante y sumamente fuerte en México.

Fecha, lugar y venta de boletos del fanmeeting de Seo In-Guk

¿Cuándo será el evento?

La cita con el público mexicano está programada para el próximo 24 de marzo de 2026, dentro de la etapa latinoamericana de su gira.

¿Dónde se realizará?

El encuentro se llevará a cabo en el FORO TEAMBRO en la Ciudad de México acondicionado para ofrecer una experiencia cercana, con actividades pensadas para destacar las dos facetas del artista: cantante y actor.

¿Cómo conseguir entradas para ver a Seo In-Guk?

Los boletos se distribuirán a través de plataformas de Super Boletos y los precios van desde los $1,400 a los $5,000 pesos, por sección VIP y entrada general.

¿Quién es Seo In-Guk y por qué es tan popular?

El intérprete surcoreano inició su carrera musical tras ganar un programa de talentos en 2009 y posteriormente se consolidó como actor en televisión. A lo largo de los años ha participado en producciones que lo posicionaron como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento coreano.

Entre los títulos más recordados por el público destacan dramas románticos, thrillers y comedias, lo que le ha permitido construir una base de fans diversa a nivel internacional. Además, mantiene una carrera musical activa con sencillos y presentaciones en vivo.

Nuevos proyectos y presencia global de Seo In Guk

La visita a México llega en un momento clave para su carrera, con estrenos recientes y próximos proyectos en televisión que han renovado el interés en su trabajo. La estrategia de giras internacionales refleja la creciente influencia del entretenimiento coreano fuera de Asia y el interés de las productoras por fortalecer la conexión con audiencias latinoamericanas.

¿Por qué la visita de Seo In-Guk es relevante para la industria del entretenimiento?

La llegada de figuras del Hallyu al país confirma el peso del mercado mexicano dentro del circuito global del entretenimiento. Estos eventos no solo generan actividad económica en la industria del espectáculo, también consolidan comunidades de fans y abren la puerta a futuras giras, festivales y colaboraciones.