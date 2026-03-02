Ambulante Gira de Documentales 2026: fechas, sedes y estrenos de la 21ª edición que recorrerá cinco estados

Ambulante

La edición número 21 de la Ambulante Gira de Documentales está lista para encender las pantallas y los debates en 2026. Bajo el lema “Confabular”, el encuentro itinerante volverá a convertir plazas públicas, salas de cine y espacios culturales en foros de reflexión colectiva, diálogo y descubrimiento cinematográfico.

El recorrido comenzará el 5 de marzo en la capital del país y concluirá el 21 de mayo tras visitar Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California. Durante más de dos meses, el documental será el vehículo para pensar el presente desde múltiples miradas y territorios.

Una inauguración de alto perfil y más de 110 historias por descubrir

La apertura oficial tendrá lugar el 5 de marzo a las 19:00 horas en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el estreno nacional de Historias del buen valle, del reconocido cineasta español Jose Luis Guerin. La obra, centrada en la vida comunitaria de un barrio en transformación, propone una mirada poética sobre las tensiones urbanas contemporáneas.

En su paso por Ciudad de México —del 5 al 14 de marzo— se realizarán más de 100 proyecciones y alrededor de 46 actividades especiales distribuidas en 30 sedes. Posteriormente, la gira continuará en Querétaro (19 al 26 de marzo), Michoacán (16 al 26 de abril), Morelos (23 al 26 de abril) y Baja California (14 al 21 de mayo).

La programación reúne más de 110 títulos provenientes de 35 países y hablados en 28 idiomas, incluidos ocho en lenguas indígenas. Entre las novedades destacan dos estrenos mundiales, un estreno internacional y más de 26 presentaciones nacionales, confirmando el carácter de plataforma de lanzamiento que Ambulante ha consolidado a lo largo de dos décadas.

La oferta está organizada en nueve secciones que dialogan entre sí. “Pulsos” presenta un panorama del documental mexicano contemporáneo; “Intersecciones” se enfoca en el cine internacional; “Resistencias” aborda derechos humanos y defensa del territorio; “Retrovisor” revisita archivos amazónicos; y “Sonidero” explora la música como identidad colectiva. A estas se suman “Ambulantito”, dedicada a la niñez; “Invocaciones”, con retrospectivas; “Injerto”, orientada a la experimentación; y “Coordenadas”, que integra producciones locales de cada estado visitado.

La diversidad temática y geográfica reafirma el compromiso del festival con la pluralidad de voces y la circulación de historias que rara vez encuentran espacios de exhibición comercial.

Ambulante

Cine y reflexión: talleres, debates y encuentros con figuras internacionales

Más allá de las pantallas, Ambulante apuesta por el intercambio directo entre realizadores y público. Este año, la cineasta francesa Claire Simon protagoniza una retrospectiva y ofrecerá una clase magistral, mientras que el director palestino Kamal Aljafari presentará un foco especial de su obra y sostendrá conversaciones con la audiencia.

El propio José Luis Guerín impartirá un taller sobre espacios cinematográficos y participará en sesiones de preguntas y respuestas tras las funciones. A ellos se suman invitados internacionales y nacionales que enriquecerán la discusión en torno a los procesos creativos y los contextos políticos que atraviesan sus películas.

En colaboración con organizaciones civiles y académicas, la gira organizará jornadas dedicadas a la defensa del territorio, el derecho a la vivienda, la identidad de género y los desafíos del periodismo en contextos de violencia. Estas actividades, en su mayoría gratuitas, convierten a Ambulante en un espacio de formación ciudadana y pensamiento crítico.

Uno de los momentos destacados será el encuentro enfocado en cine para infancias, con laboratorios y talleres dirigidos tanto a creadores como a niñas, niños y sus familias. La premisa es clara: el cine infantil no se produce desde la distancia, sino en diálogo con su público.

La música también tendrá un lugar protagónico. En la sección “Sonidero” se proyectarán documentales musicales acompañados por presentaciones en vivo, ampliando la experiencia audiovisual hacia lo performativo. Además, regresará la tradicional “Ambulancha”, una función al aire libre en el Lago de Chapultepec que combina cine y espacio público.

Sedes, alianzas y acceso al público

La red de exhibición en Ciudad de México abarcará espacios culturales y académicos de distintas zonas. Entre ellos destacan la Cineteca Nacional, el Centro Cultural de Espana en Mexico y la Museo Experimental El Eco, además de foros universitarios y recintos independientes.

Como en años anteriores, Cinepolis albergará parte de la programación a través de Sala de Arte, con funciones en complejos estratégicos de la capital y otros estados. Para facilitar el acceso, se ofrecerá el tradicional Cinebono —cuatro entradas por un precio preferencial— y boletos individuales a costo reducido, diferenciados por entidad.

En colaboración con Fundación Cinépolis, se impulsará nuevamente la iniciativa que permite a estudiantes de primaria asistir a funciones especiales de “Ambulantito”, fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y el cine documental.

Además, este año se suma una “Residencia de comunicación territorial” en alianza con el Museo Experimental El Eco, concebida como un laboratorio transdisciplinario para replantear la relación entre arte, cultura y espacio público.

Con más de 130 actividades tan solo en su arranque capitalino, la 21ª edición de Ambulante confirma su vocación itinerante y su apuesta por descentralizar el acceso al cine.

A lo largo de más de veinte años, la gira ha funcionado como semillero del documental mexicano y como punto de encuentro entre comunidades diversas. En 2026, el llamado a “confabular” invita a espectadores, cineastas y organizaciones a construir, desde el diálogo, nuevas formas de mirar la realidad.

En tiempos de polarización y desinformación, Ambulante propone algo esencial: reunirse frente a una pantalla para escuchar, debatir y compartir historias que expanden la comprensión del mundo.