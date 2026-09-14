Kanye West en el Estadio Akron: ¿Qué se sabe de su supuesto concierto en Guadalajara?

Kanye Weste en el Estadio Akron Kanye Weste en el Estadio Akron: ¿Qué se sabe de su supuesto concierto en Guadalajara? (Redes sociales / Cuartoscuro)

Kanye West, conocido como Ye, prepara su regreso a México. Supuestamente, el rapero visitará el Estadio Akron el próximo 26 de marzo de 2027, un evento que ya ha comenzado a mover el sistema de reserva de accesos.

¿Qué se sabe del regreso de Kanye West a México?

Tras su presentación de enero de 2026 en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, este show se perfila como uno de los regresos más esperados del artista al país.

La fecha está programada para realizarse en el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y hogar del Club Deportivo Guadalajara.

Como parte de los beneficios para los Chivabonados, se anunció una preventa especial este 14 de septiembre a partir de las 11:00 horas, limitando la compra a un máximo de 8 boletos por persona.

El programa Chivabono otorga beneficios como accesos preferenciales, preventas para partidos y prioridad en eventos especiales organizados en el recinto. Esta etapa de preventa para abonados estará disponible hasta el 15 de septiembre.

¿Es verdad el regreso de Kanye West a México?

Es completamente falso. Joseph Karre, empresario musical vinculado con YZY y colaborador del equipo de Kanye West, desmintió a través de su cuenta de X la realización de dicho concierto, asegurando que en ningún momento se autorizó un espectáculo del rapero en el recinto jalisciense.

La aclaración surge tras las anomalías reportadas en redes sociales luego del supuesto anuncio. Pese a que diversos derechohabientes recibieron una notificación por correo electrónico, usuarios en redes advirtieron sobre un posible intento de estafa derivado de una supuesta filtración de datos de abonados.

Otro aspecto que encendió las alarmas de los fanáticos fue el sistema de compra en la plataforma Right to Ticket. Bajo este esquema, el usuario podía seleccionar la zona y el asiento, realizaba un preregistro y pagaba un monto de reservación.

Sin embargo, la confirmación no garantizaba un acceso inmediato, sino que las entradas definitivas supuestamente se entregarían una vez iniciada la venta general. Hasta el momento, el Estadio Akron no se ha pronunciado respecto a esta situación.