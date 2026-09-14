Acusan a Sydney Sweeney de afectar a las atletas femeniles con su nueva publicidad: ¿Por qué está volviendo a generar polémica uno de sus anuncios?

Sydney Sweeney La actriz de Euphoria vuelve al centro de la polémica tras protagonizar otro anuncio publicitario que causó el rechazo público.

Después de haber enfrentado el rechazo público tras su anuncio publicitario con American Eagle el año pasado, Sydney Sweeney regresó a ser el centro de otra polémica después de publicar su campaña más reciente con Novig, plataforma estadounidense que opera en la industria del entretenimiento deportivo.

El comercial y la sesión de fotos fueron liberados durante el fin de semana, recibiendo una inmedita respuesta negativa por parte del público, especialmente de atletas femeniles olímpicas que acusaron al anuncio publicitario por monetizar y sexualizar el deporte femenino, ya que la actriz de Euphoria protagonizó sin ropa la campaña, cubriendo únicamente con artículos deportivos partes de su cuerpo.

Atletas rechazan la nueva campaña de Sydney Sweeney con Novig: “es una bofetada para todas las mujeres”

Durante este fin de semana, la actriz y modelo estadounidense volvió al centro de la controversia después de presentar su nuevo anuncio publicitario ‘Just Sports’, lanzado por la plataforma Novig, sitio estadounidense de predicciones y apuestas deportivas; además de protagonizar la campaña, Sweeney también es inversionista de la aplicación.

En el anuncio, la modelo aparece posando desnuda o semidesnuda, cubriendo partes de su cuerpo con artículos deportivos de diferentes disciplinas para promocionar la plataforma.

Sin embargo, la sensualidad del comercial fue duramente señalado por el público al caer en la “sexualización” de la mujer en el deporte, lo que —según señalaron deportistas olímpicas— dista del objetivo que las atletas femeniles han peleado durante años: ser reconocidas por el rendimiento, esfuerzo y talento.

“No sólo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también para todas las que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unidad. ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde monetizar el cuerpo de la mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo una práctica común?”, declaró Ariarne Titmus, excampeona australiana de natación y cuatro veces medallista de oro olímpica.

La crítica se expandió rápidamente entre otras atletas olímpicas, quienes se pronunciaron de forma pública en contra de la sexualización del anuncio.

“No sé qué demonios estaba haciendo Sydney Sweeney, pero estamos en 2026. Dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte″, escribió la atleta británica Lucy Davis, mientras que la gimnasta estadounidense Gracie Kramer publicó una recopilación de sus mejores momentos deportivos en su cuenta de Instagram, con la leyenda: “Así es como luce una mujer en el deporte”, también señalando directamente a la modelo y actriz.

La polémica llega un año después del comercial de la marca American Eagle, en el cual Sweeney fue señalada de promover el racismo y el supremacismo blanco con el juego de palabras en inglés: Good genes (jeans), traducido Buenos genes. Mientras que, a inicios de 2026, atravesó otra polémica relacionada a una estrategia de marketing de su marca de lencería.

Sydney Sweeney responde a las críticas de su nuevo anuncio deportivo: ¿cuál es la posición de la actriz?

Ante la respuesta masiva del público que se posicionó en contra del controvertido anuncio deportivo, especialmente la crítica del sector femenil olímpico, Sweeney respondió publicando una serie de historias en Instagram que mostraban portadas de la edición especial ‘Body Issue’ de ESPN, en las que aparecían atletas desnudos.

A su vez, la plataforma Novig emitió un comunicado en su página oficial, en el que la actriz declaró: “La campaña se centró en una idea divertida. El concepto es sencillo: dejar de lado el ruido y enfocar la atención exclusivamente en el deporte. La campaña plasma esa idea con confianza, humor y un toque lúdico”.

No obstante, las atletas femeniles mantuvieron presente su cuestionamiento contra la campaña y la declaración de Sweeney, realizando su propio movimiento en internet para visibilizar sus momentos más destacados en el deporte para expandir modelos que inspiren a las mujeres a sentirse orgullosas por sus logros, no por su apariencia física.

“Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte. Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas”, dijo la velocista británica Amy Hunt en una entrevista con BBC, tras competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate.