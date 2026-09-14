Coraline y la puerta secreta ¡Coraline regresa a los cines! Cinemex anuncia su fecha oficial de reestreno en México (Laika Studios)

El mundo oscuro que se oculta detrás de la puerta secreta del Palacio Rosa está de regreso. Para los amantes del cine fantástico y macabro, Coraline y la puerta secreta tendrá su reestreno en la pantalla grande para recordar que nada es lo que parece.

¿Cuándo se reestrenará Coraline y la puerta secreta en Cinemex?

Como parte de la programación especial “La Casa del Terror: El miedo vive aquí”, la película dirigida por Henry Selick y basada en la novela de Neil Gaiman volverá a la cartelera el próximo 24 de septiembre.

😍 ¡#Coraline llega este 24 de septiembre a Cinemex! Prepárate para ver esta joya en la pantalla grande. pic.twitter.com/iAXtMI14Vq — Cinemex (@Cinemex) September 14, 2026

Estrenada originalmente en 2009, la cinta en stop-motion producida por Laika Studios se ha consolidado como un referente de culto imprescindible para la temporada de Halloween.

¿Ya está disponible la preventa para el reestreno de Coraline en Cinemex?

Sí, para el reestreno programado en septiembre de 2026, la preventa de boletos ya se encuentra disponible a través del sitio web y la aplicación oficial de Cinemex.

Hasta el momento, la cadena de cines no ha especificado si las entradas mantendrán la tarifa habitual o si tendrán un costo especial por formar parte del ciclo “La Casa del Terror”, por lo que se recomienda consultar directamente sus canales oficiales al momento de realizar la compra.

¿Qué otros clásicos de terror reestrenará Cinemex?

Además de Coraline, la cadena de Cinemex confirmó la proyección de otros 11 títulos emblemáticos que abarcan el terror clásico, el slasher, el suspenso y la animación oscura.

Las películas confirmadas para este ciclo especial son: