¿Ya logró ganancias? Así va la taquilla de Coyote vs. ACME a nivel mundial tras tres semanas de su estreno

Coyote vs. ACME Así va la taquilla de Coyote vs. ACME a nivel mundial tras tres semanas de su estreno (X: @moviehubnow)

Lo que en su tiempo fue un proyecto destinado al olvido, Coyoye vs. ACME, terminó completamente rescatado por el estudio independiente Ketchup Entertainment.

Tras su llegada a las salas de cine, la película no solo ha recibido excelentes críticas por parte de la prensa y los fans, sino que mantiene una recaudación en constante ascenso que asegura las ganancias necesarias para consolidar la jugada del estudio.

¿Cómo va la taquilla de Coyote vs. ACME a tres semanas de su estreno mundial?

De acuerdo con los reportes más recientes de taquilla global, la cinta ha superado con éxito la barrera de los 80 millones de dólares recaudados en todo el mundo. De esa cifra, la taquilla en Estados Unidos aportó $47.8 millones de dólares.

En su fin de semana de estreno, el filme debutó de forma sólida con $15.5 millones de dólares en el mercado estadounidense y $8.4 millones en el resto del mundo.

Para su segunda semana en cartelera, la película continuó con un rendimiento positivo al acumular $33.8 millones de dólares en territorio norteamericano y alcanzar los $23.5 millones a nivel global.

Dado que la producción todavía no ha sido estrenada en varios países, como España y Alemania, los analistas de la industria estiman que podría alcanzar fácilmente una recaudación final cercana a los 120 millones de dólares, lo que aseguraría un éxito rotundo para el estudio.

¿Cómo logró Coyote vs. ACME pasar del olvido al rescate?

A pesar de que Warner Bros. Discovery decidió enlatar el proyecto hacia finales de 2023 con el fin de obtener una deducción fiscal, Ketchup Entertainment mantuvo la mirada firme sobre la cinta.

Fue la fuerte presión de los fanáticos en redes sociales, quienes expresaron un profundo descontento por la cancelación, lo que motivó a la distribuidora independiente a dar un paso al frente y adquirir los derechos completos de la película por una cifra estimada en 50 millones de dólares.