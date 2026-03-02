¿Quentin Tarantino murió en un bombardeo israelí? Te contamos lo que pasó

Tarantino ¿Quentin Tarantino murió en un bombardeo israelí?

Fuertes rumores sobre la posible muerte de Quentin Tarantino durante un bombardero israelí han inundado las redes sociales durante las ultimas horas, pero aquí te traemos la información completa sobre esta revelación.

¿Realmente murió Quentin Tarantino?

A raíz de una publicación desde una cuenta no identificada como oficial pero con miles de seguidores se afirmo, sin contar con las pruebas suficientes, que el famoso director había fallecido durante un ataque con misiles.

La realidad es que él está vivo y en buen estado. De acuerdo con Deadline, fuentes cercanas al director han confirmado que la información que circuló en X es completamente falsa.

Lo que realmente ocurrió es que el post obtuvo demasiada visibilidad y fue replicado por otras cuentas que incluso involucraban información similar de otras celebridades.

Además se crearon fotos con IA que mostraban al director supuestamente en un refugio.

Esto demuestra la importancia de evaluar el uso de estas tecnologías y la difusión de información falsa en internet.