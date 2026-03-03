‘Hoppers: Operación Castor’: de qué trata la nueva película de Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures

Hoppers: Operación Castor Foto: Pixar

Los bosques ya no solo son escenario de cuentos infantiles: ahora también se convierten en campo de batalla. Con humor, tecnología futurista y un mensaje ambiental urgente, Hoppers: Operación Castor, la nueva película animada de Pixar y Disney, llega a los cines de Latinoamérica con una historia donde los animales organizan la resistencia para defender su hogar.

¿De qué trata Hoppers: Operación Castor?

La historia sigue a Mabel, una estudiante universitaria apasionada por los animales que encuentra la manera de trasladar su conciencia a un castor robótico hiperrealista gracias a una tecnología secreta desarrollada en su laboratorio. Desde dentro del bosque de Beaverton, y bajo identidad encubierta, la joven descubre la compleja organización del reino animal mientras intenta frenar la construcción de una autopista impulsada por el alcalde de la ciudad como parte de su campaña de reelección.

Al frente del proyecto está el director Daniel Chong, creador de la serie Escandalosos y exintegrante de equipos creativos en títulos como Cars 2 e Intensa-Mente. Convocado por el director creativo de Pixar, Pete Docter, Chong regresó al estudio con una consigna clara: que la comedia fuera el corazón de la película. “Los personajes y el humor fueron el eje rector desde el inicio”, ha señalado el realizador, quien construye aquí un relato coral donde la risa y la emoción avanzan de la mano.

Hoppers: Operación Castor Foto: Pixar

Los “ingenieros” del ecosistema, protagonistas inesperados

Aunque inicialmente se consideraron otras especies, fue el papel ecológico de los castores lo que definió el rumbo del filme. Conocidos como los “ingenieros” de los ecosistemas por su capacidad de construir diques que revitalizan flora y fauna, estos animales se convierten en el vehículo perfecto para contar una historia sobre colaboración y equilibrio ambiental. Y, de paso, robarse el corazón del público con su apariencia redondeada y entrañable.

En el bosque, Mabel encuentra en el carismático Rey George con la voz en inglés de Bobby Moynihan a su principal aliado para unir a insectos, peces, serpientes y mamíferos en una resistencia organizada. La protagonista cuenta en su versión original con la voz de Piper Curda, quien logra equilibrar el carácter combativo y apasionado de Mabel con la empatía necesaria para conectar con la audiencia.

Póster de 'Hoppers: Operación Castor' Foto: Pixar

Entre los personajes más llamativos destaca la imponente Reina de los Insectos, interpretada por la legendaria Meryl Streep, cuya presencia aporta autoridad y un toque de ironía refinada. Fuera del bosque aparece el alcalde Jerry, con la voz de Jon Hamm, un antagonista que, lejos de ser plano, atraviesa un arco narrativo que refuerza el mensaje central del filme: la cooperación es más poderosa que la confrontación.

Más que entretenimiento: una experiencia inclusiva

En línea con su compromiso por ampliar el acceso al cine, Disney y Cinépolis anunciaron funciones inclusivas especiales. Bajo el distintivo FINB, se ofrecerán funciones relajadas con estímulos sensoriales reducidos y libertad de movimiento, diseñadas especialmente para personas autistas y neurodivergentes, en colaboración con la organización Iluminemos por el Autismo.