HBO libera teaser tráiler de la serie “Lanterns”: Hal Jordan y John Stewart llegan al DCU

Teaser Tráiler Lanterns Primer vistazo a Hal Jordan y John Stewart en el renovado DCU.

Esta mañana, la cuenta oficial de HBO Max y el actual copresidente de DC Studios, James Gunn, anunciaron que el primer avance oficial de la serie Lanterns sería revelado al mundo el jueves 5 de marzo, sin embargo, la alta demanda y cariño del público fanático obtuvo por recompensa una sorpresa inesperada: DC adelantó el estreno del teaser tráiler.

“Lo manifestaste temprano”, escribió Gunn mediante su cuenta oficial de X, antes Twitter, adjuntando el avance oficial de la serie que explorará el manto intergaláctico de la organización Green Lantern Corps en los portadores del Anillo más emblemáticos en la historia de los cómics.

Primer vistazo a Hal Jordan y John Stewart en el DCU: ¿qué revela el teaser tráiler de Lanterns?

Los Linterna Verde, aquella fuerza policial intergaláctica que dedica su vida a la protección del universo con el apoyo de un Anillo de poder impulsado por la fuerza de voluntad, dan su primer vistazo al renovado Universo Cinematográfico de DC con su serie Lanterns, la cual se adentrará en el entrenamiento de un nuevo portador del anillo: John Stewart.

Interpretado por Aaron Pierre, Stewart contará con el apoyo del veterano Hal Jordan (Kyle Chandler), uniendo fuerzas para revelar la verdad tras un asesinato que podría tener repercusiones galácticas.

“Sólo eres un maestro sustituto. No estás listo para pararte frente a la clase hasta que el anillo diga que lo estás”, advierte Jordan tras dos meses de entrenamiento, sin embargo, fiel a su naturaleza extrema y arrogante, salta de la camioneta en movimiento para dejar que Stewart utilice el anillo por cuenta propia para salvar su vida de caer al vacío.

You manifested it early.

The official #Lanterns teaser is here.

Coming this August. pic.twitter.com/cbA3vFotXd — James Gunn (@JamesGunn) March 4, 2026

Desde este primer momento, el teasear tráiler nos muestra las posibles asperezas que existirán entre el piloto y el exinfante de marina, cuya actitud recta y disciplinada no parece encajar a los métodos de Jordan.

En medio de este combate de egos, una crisis cósmica arribará a la Tierra y tendrán que trabajar en equipo para resolver el misterio detrás, cumpliendo así el juramento que rige a cada Linterna Verde: En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista...

Lanterns: ¿cuándo se estrenará la nueva serie del universo DC de James Gunn?

La serie fue creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, siendo Mundy el co-escritor principal y showrunner del proyecto.

El tono de esta nueva historia del renovado DCU ha sido señalado como un drama detectivesco con elementos de ciencia ficción y súperheroes, ya que adaptará a los Green Lantern Corps de DC Cómics, una organización policial intergaláctica encargada de mantener la paz en el universo.

Con ocho episodios en su catálogo, Lanterns llegará a la plataforma de streaming HBO Max en agosto de 2026, convirtiéndose en uno de los proyectos más esperados del nuevo universo cinematográfico de DC.