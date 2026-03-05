Esposa de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, lo acusa de violencia; el grupo fija postura

La primera esposa de Rafa González lo acusó públicamente de presunta violencia (Especial)

La primera esposa de Rafa González, actual vocalista de Banda Los Recoditos, lo acusó públicamente de presunta violencia, lo que generó una fuerte polémica en redes sociales y llevó a la agrupación sinaloense a fijar una postura ante el escándalo.

Las acusaciones surgieron a través de redes sociales, donde la mujer aseguró haber vivido episodios de violencia durante su relación con el cantante. Las declaraciones rápidamente se viralizaron entre seguidores del regional mexicano y usuarios que comenzaron a exigir una aclaración sobre lo sucedido.

Ante la controversia, Banda Los Recoditos difundió un breve comunicado en el que señaló que se trata de un asunto de carácter personal y pidió respeto para las partes involucradas. La agrupación también dejó claro que la situación no afecta, por el momento, sus compromisos profesionales ni sus presentaciones programadas.

Hasta ahora, Rafa González no ha emitido un posicionamiento público directo sobre las acusaciones. Mientras tanto, el tema continúa generando debate entre seguidores del cantante y del género regional mexicano.