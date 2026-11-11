¿Cuándo estrena Avengers: Endgame Encore en Disney+? Anuncian cuándo estará disponible en la app

Avengers: Endgame Encore La versión extendida de la película llegará este mes de noviembre a la plataforma previo al estreno de Doomsday.

Estamos a poco más de un mes de que Avengers:Doomsday llegue a las salas de cine en lo que promete ser una de las cintas más taquilleras no sólo del año, sino de la actual década. El UCM continúa con una de las aventuras más grandes de sus héroes más importantes, y en sólo unos días tendremos la versión de Endgame Encore para disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

¿Cuándo se estrena Avengers Endgame: Encore en Disney+?

La nueva versión de Avengers Endgame estará disponible en el catálogo de Disney+ a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. Su lanzamiento en streaming ocurre después de que la película tuviera un reestreno limitado en salas de cine el 25 de septiembre de este año.

La producción, dirigida por Anthony y Joe Russo, conserva la historia central de la película original, en la que los Vengadores intentan revertir las consecuencias del chasquido de Thanos y recuperar a las personas que desaparecieron.

Sin embargo, la edición Encore incorpora escenas adicionales que no estaban presentes en el estreno de 2019. También presenta una nueva corrección de color para actualizar su apariencia visual.

De acuerdo con la información publicada por Disney+, la película tendrá una duración aproximada de cuatro minutos más que la versión original, que cuenta con alrededor de tres horas y un minuto.

¿Qué diferencia hay entre Avengers: Endgame Encore y la versión original?

La principal diferencia está en las secuencias adicionales que fueron incorporadas para preparar el terreno rumbo a Avengers: Doomsday. No se trata de una película completamente distinta ni de una modificación de su desenlace, sino de una edición ampliada que recupera a los personajes de Endgame y los conecta con los acontecimientos que desarrollará Marvel en diciembre.

Steve Rogers, Peggy Carter y Loki: se amplía el momento en el que Steve se reúne con Peggy después de regresar las Gemas del Infinito. La secuencia incorpora la aparición de Loki, quien ofrece ayudarles, lo que abre una nueva conexión con los acontecimientos relacionados con el multiverso.

se amplía el momento en el que Steve se reúne con Peggy después de regresar las Gemas del Infinito. La secuencia incorpora la aparición de Loki, quien ofrece ayudarles, lo que abre una nueva conexión con los acontecimientos relacionados con el multiverso. Doctor Doom y Bruce Banner: otra escena muestra a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., acercándose al lugar donde se encuentra Bruce Banner para llevárselo. El motivo de su interés todavía representa una incógnita.

otra escena muestra a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., acercándose al lugar donde se encuentra Bruce Banner para llevárselo. El motivo de su interés todavía representa una incógnita. La crisis de la Autoridad de Variación Temporal: Mobius, Casey y O.B. aparecen observando cómo diferentes universos comienzan a colapsar como consecuencia de las incursiones, un fenómeno que amenaza la estabilidad del multiverso.

Mobius, Casey y O.B. aparecen observando cómo diferentes universos comienzan a colapsar como consecuencia de las incursiones, un fenómeno que amenaza la estabilidad del multiverso. La máscara de Doctor Doom: una de las secuencias establece un paralelismo con el cierre de la primera película de Iron Man. En esta ocasión, las imágenes muestran a Tony Stark trabajando con metal y a Doom forjando su propia máscara.

Estas escenas fueron explicadas por los hermanos Russo en una publicación de The Walt Disney Company, en la que señalaron que la nueva edición permite retomar acontecimientos de Endgame que originalmente habían sido concebidos como el cierre de varias historias, pero que ahora adquieren importancia para desarrollar una nueva etapa del UCM.