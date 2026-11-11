Las nuevas voces de Wildwood: Imagem Films MX recluta profesionales con trayectoria en Bluey, One Piece y Jujutsu Kaisen

Cast del redoblaje de Wildwood La nueva versión en español de Wildwood contará con la participación de Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim para redoblar los personajes originalmente interpretados por star talents.

El nuevo cast de doblaje latino para la versión alterna en español de Wildwood: El Bosque Salvaje ha salido a la luz, generando entusiasmo entre los fanáticos y fanáticas de este ámbito artístico al reconocer nombres destacados como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, actrices y actor de doblaje profesionales cuya trayectoria abarca franquicias de películas animadas e incluso anime.

La participación de talentos profesionales en el redoblaje de Wildwood llega después de un intenso movimiento en contra de la selección de star talents en los papeles protagonistas para la versión en español de la nueva cinta stop-motion de LAIKA Studios, lo que fue catalogado en redes sociales como un “triunfo del doblaje” y una lección, tanto para las distribuidoras como para las celebridades contratadas, de priorizar la preparación profesional en este sector de la actuación.

Wildwood reemplaza las voces de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: ¿quiénes realizarán el redoblaje?

Tras la masiva respuesta negativa de la audiencia mexicana al trabajo realizado por la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez en el doblaje original de Wildwood: El Bosque Salvaje, la distribuidora en México del filme stop-motion más largo de la historia tomó la drástica decisión de lanzar una nueva versión en español, medida que fue anunciada a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de redes sociales la tarde de ayer martes.

De acuerdo con Imagem Films MX, el doblaje original de la cinta de animación se realizó “conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos” y obtuvo la aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica. No obstante, la reacción negativa del público tras su primera semana de estreno en México provocó que la distribuidora recurriera a la contratación de actrices y actor de doblaje profesionales para los papeles antes interpretados por los star talents.

🎬🎙️ La película animada Wildwood: El bosque salvaje, de LAIKA Studios, continúa generando conversación en redes por su versión en español latino. La participación de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez ha dividido opiniones entre los espectadores, quienes incluso iniciaron una petición para solicitar un nuevo doblaje con actores especializados. Ante el hecho, Imagem Film MX confirmó que, tras escuchar al público, se reestrenará el film con un nuevo doblaje y estará disponible a partir del 12 de noviembre. ¿Qué opinas? 📸 | Cuartoscuro #Wildwood #JavierIbarreche #Cine — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 10, 2026

Imagem Films MX dejó en claro que esta nueva versión en español “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior”, sin embargo, reafirmó su compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las perspectivas del proyecto.

De esta manera, el trabajo profesional de doblaje para Wildwood que la audiencia comenzó a exigir a través de firmas en línea, se convierte en una realidad con Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, quienes conformarán el cast del redoblaje. Por su parte, Emilio Treviño mantendrá su papel en la cinta, según confirmó a través de redes sociales después de que el comunicado saliera a la luz.

Danna Alcalá será Prue en Wildwood: ¿quién es y cuál es su trayectoria?

La actriz profesional de doblaje Danna Alcalá será la nueva voz de Prue McKeel, protagonista del filme Wildwood: El Bosque Salvaje. Sustituyendo a la actriz Macarena García, Alcalá formará parte del elenco de la nueva versión en español que llegará a los cines mexicanos a partir del 12 de noviembre de 2026.

Con experiencia en doblaje de animación, series y películas, Danna se ha consolidado como actriz y locutora, además de tener proyectos en el ámbito musical. Entre sus trabajos reconocidos, se encuentran personajes como:

Bree , Intensa Mente 2.

Pretzel , Bluey.

Hyacinth Bridgerton , Bridgerton.

Zoe Neuman, The Boys.

En 2003 recibió el Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados, reconocimiento que respalda su trabajo en la industria tras casi una década de trayectoria.

Erica Edwards, de Kung Fu Panda, se une al cast de redoblaje de Wildwood

La nueva voz de Alexandra Svik en Wildwood —personaje originalmente interpretado pos Ntalia Téllez— recaerá en Erica Edwards, actriz de doblaje profesional que cuenta con más de tres décadas de experiencia en el arte de voz y pertenece a una familia con tradición en esta industria, los actores Juan Antonio Edwards y Keta Leonel de Cervantes.

Entre sus personajes más reconocidos destaca la maestra Tigresa en la franquicia Kung Fu Panda, además de otros papeles en series y anime como:

Rem , Death Note.

Alvida , One Piece.

Agatha Harkness , WandaVision.

Gabrielle Solís, Esposas Desesperadas.

En Wildwood, Edwards asumirá el papel de Alexandra, uno de los personajes más importantes de la historia.

¿Quién es Erick Selim, el actor que sustituirá a Javier Ibarreche en Wildwood?

En cuanto al personaje de Brendan, también conocido como el Rey Bandido y originalmente interpretado por el influencer Javier Ibarreche, la responsabilidad de darle vida en la nueva versión en español será de Erick Selim, actor y locutor mexicano con alrededor de 17 años de experiencia profesional.

La trayectoria de Selim abarca producciones de anime, películas, series de televisión y videojuegos. Antes de dedicarse al doblaje, desarrolló parte de su carrera en el teatro, con presentaciones en distintas ciudades de México.

Entre sus interpretaciones más reconocidas, se encuentran:

Toji Fushiguro , Jujutsu Kaisen.

Orochimaru , Boruto Next Generation.

Buzz , Lightyear.

Lando Calrissian, Han Solo: Una historia de Star Wars.

Su incorporación completa los tres cambios principales anunciados por Imagem Films MX para ofrecer una nueva alternativa de doblaje al público latino, versión que estará disponible en las salas de cine mexicanas a partir de mañana jueves 12 de noviembre.