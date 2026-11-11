Jesús López es nombrado Académico de Honor 2026 por la Academia de la Música de España

Jesús López es nombrado Académico de Honor 2026 Foto: Cortesía

El nombramiento de Jesús López como Académico de Honor 2026 por la Academia de la Música de España representa un reconocimiento a una de las figuras que más han influido en la expansión internacional de la música en español y en la transformación de la industria discográfica.

La distinción fue entregada el 6 de noviembre de 2026 en el Teatro Real de Madrid por Antonio Guisasola, tesorero de la Junta Directiva de la Academia y presidente de AGEDI y PROMUSICAE. López, actual Chairman & CEO de Universal Music Latinoamérica & Península Ibérica, forma parte de la primera generación de personalidades distinguidas con este galardón.

La institución reunió a diez figuras de diferentes ámbitos de la música, entre ellas Ana Belén, Raphael, Carmen Linares, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Teresa Catalán, Diego A. Manrique, Maryní Callejo y Berry Navarro.

Jesús López es nombrado Académico de Honor 2026 Foto: Cortesía

Jesús López y su influencia en la música en español

A lo largo de su carrera, Jesús López ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo de artistas, la identificación de nuevas tendencias y la consolidación de géneros musicales que posteriormente alcanzaron una proyección internacional.

Su trabajo contribuyó al crecimiento de figuras fundamentales de la música española como Mecano, Radio Futura, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Raphael. Desde México, también participó en el impulso de artistas que marcaron distintas generaciones, entre ellos Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Caifanes y Maldita Vecindad.

Uno de sus proyectos más significativos fue la creación del sello Culebra, considerado una pieza fundamental para el desarrollo del movimiento de rock en español que posteriormente se expandió por Latinoamérica y Estados Unidos.

Su visión también permitió impulsar géneros que todavía no tenían una presencia consolidada en la industria internacional. Un ejemplo fue la incorporación de Juan Luis Guerra, cuyo álbum Bachata Rosa contribuyó a posicionar la bachata entre los sonidos latinoamericanos de mayor alcance global.

Jesús López es nombrado Académico de Honor 2026 Foto: Cortesía

Su apuesta por el reguetón y la expansión de la música latina

Otro de los momentos importantes en la trayectoria de López fue la apuesta por el reguetón cuando todavía era considerado un movimiento underground.

Universal Music fue la primera discográfica internacional en lanzar un sello dedicado a este género: Machete Music. Desde esa plataforma se impulsaron producciones que alcanzaron repercusión mundial, como Gasolina, de Daddy Yankee, y Danza Kuduro, de Don Omar.

La estrategia de desarrollo artístico también se extendió a la creación de nuevas oportunidades comerciales. En 2007, Universal Music Latinoamérica puso en marcha GTS (Global Talent Services), una división enfocada en la gestión, representación y desarrollo de artistas, así como en la producción de conciertos.

Actualmente, GTS cuenta con 12 oficinas en la región, trabaja con 145 artistas como manager o co-manager y produce más de mil 500 espectáculos al año, de acuerdo con el material de prensa.

Una trayectoria ligada a grandes artistas internacionales

Desde su posición al frente de Universal Music Latinoamérica & Península Ibérica, Jesús López ha impulsado carreras de artistas españoles y latinoamericanos que han alcanzado importantes mercados internacionales.

Entre los nombres asociados a su trayectoria figuran Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, David Bisbal, Paco de Lucía, Enrique Morente, Aitana, Lola Indigo, Manuel Carrasco, Antonio Orozco y Pablo López.

En América Latina, su trabajo también ha estado vinculado con Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Juanes, Paulina Rubio, Luis Fonsi, Wisin y Yandel, J Balvin, Karol G, Feid, Morat, Sebastián Yatra, Mon Laferte, Cami y Ela Taubert, entre otros.

La campaña El Flamenco es Universal, que incluyó homenajes a Camarón y Paco de Lucía, también figura entre los proyectos destacados de su carrera.

Jesús López es nombrado Académico de Honor 2026 Foto: Cortesía

Un reconocimiento a la transformación de la industria musical

El nombramiento como Académico de Honor 2026 se suma a otros reconocimientos que Jesús López ha recibido a lo largo de su trayectoria, como el Desi Arnaz Pioneer Award y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por los Reyes de España.

Con esta distinción, la Academia de la Música de España reconoce no solamente su trayectoria empresarial, sino también su contribución al desarrollo de artistas, la evolución de los modelos de negocio musicales y la proyección internacional de la música en español.

Su recorrido permite entender parte de la transformación que ha experimentado la industria musical durante las últimas décadas: desde el auge del rock en español hasta la consolidación global de géneros como el reguetón y la bachata.