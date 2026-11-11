¿Dónde se puede ver Nación Deportes tras la salida de Fox Sports? Estos serán los canales según tu sistema de TV de paga

Nación Deportes Nuevo grupo de canales deportivos. (Instagram: @naciondeportes_)

Nación Deportes, los nuevos canales deportivos de Grupo Lauman, comenzarán transmisiones este miércoles. La programación incluye baloncesto, automovilismo y lucha libre.

¿Cuáles son los canales de Nación Deportes?

Es el fin de una era para Grupo Lauman. En conglomerado que antes manejaba Fox Sports en México cesó de tener los derechos de la marca.

Ahora, lanza Nación Deportes, una serie de canales deportivos que inicia transmisiones este miércoles 11 de noviembre. La nueva marca promete una programación de 24 horas y eventos especiales de paga sin cortes comerciales. Contará con cuatro canales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium.

Por el momento, tienen los derechos de transmisión para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027, lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y de All Elite Wrestling (AEW), Legacy Fight League y la Carrera Panamericana, entre otras competencias deportivas.

¿Cómo sintonizar canales de Nación Deportes?

Puedes acceder a todo lo que Nación Deportes tiene para ofrecer a través de servicios de cable como Totalplay, Star TV, izzi y SKY. Los canales en específico son los siguientes: