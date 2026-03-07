Coca-Cola lanza himno rumbo al Mundial 2026 con J Balvin, Amber Mark, Travis Barker y Steve Vai: así suena la nueva versión de “Jump”

Coca-Cola lanza himno rumbo al Mundial 2026 con J Balvin, Travis Barker y Steve Vai: así suena la nueva versión de “Jump”

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó y no precisamente desde los estadios. Esta vez el primer silbatazo lo dio Coca-Cola, quien presentó su nuevo himno musical rumbo al Mundial, una reinterpretación del clásico “Jump”.

Para esta apuesta, la marca reunió a un grupo de artistas de alto perfil: J Balvin, el baterista Travis Barker, el guitarrista Steve Vai y la cantante Amber Mark. La idea es combinar estilos musicales que conecten con audiencias de distintas generaciones y culturas.

El resultado es una versión renovada de uno de los temas más icónicos del rock ochentero, ahora con arreglos contemporáneos y una energía diseñada para sonar igual de bien en plataformas digitales que en un estadio lleno de aficionados.

De clásico del rock a canción futbolera

La canción original, lanzada en 1984 por Van Halen, se convirtió en un símbolo del rock de esa década. Sin embargo, para adaptarla al espíritu del Mundial 2026, el tema recibió varios cambios que le dan una identidad completamente nueva.

Entre las transformaciones más notables destaca la incorporación de un verso en español interpretado por J Balvin, que introduce una vibra más latina y futbolera. El sonido mezcla influencias del pop actual, ritmos urbanos y una base musical cercana al hip hop con toques de funk brasileño.

Mientras tanto, la guitarra de Steve Vai mantiene el espíritu rockero del tema y la batería de Travis Barker aporta una potencia rítmica que eleva la intensidad del track.

La combinación de estos elementos busca crear una canción capaz de acompañar la emoción del torneo más grande del planeta.

Música, marketing y fútbol

Detrás de este lanzamiento también hay una estrategia de marketing bien calculada.

Eventos deportivos globales como la Copa del Mundo reúnen audiencias gigantescas. El Mundial de 2022, por ejemplo, alcanzó una audiencia acumulada cercana a los 5 mil millones de espectadores, lo que convierte a este torneo en uno de los espectáculos mediáticos más vistos del planeta.

Para las marcas, esto representa una oportunidad única: conectar emocionalmente con millones de aficionados al mismo tiempo.

En ese contexto, Coca-Cola ha convertido la música en una herramienta clave dentro de sus campañas mundialistas. En ediciones anteriores ha impulsado canciones que acompañan la narrativa del torneo y buscan convertirse en parte de la memoria colectiva del evento.

Una campaña global rumbo al Mundial 2026

El lanzamiento de la canción forma parte de una estrategia más amplia que combina música, publicidad y cultura pop.

La producción se distribuirá a través del sello Real Thing Records, el proyecto musical impulsado por Coca-Cola para conectar entretenimiento, deporte y marketing cultural.

Además, el tema llega acompañado de contenido audiovisual diseñado para amplificar su alcance digital y generar conversación entre los aficionados.

Todo esto forma parte de una campaña que acompañará el camino hacia el Mundial 2026, el primero que se disputará con 48 selecciones y que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Si la fórmula funciona, este tema podría convertirse en uno de los sonidos más reconocibles en el camino hacia el Mundial 2026.