OCESA anuncia “Gol de Oro”: el festival musical que calentará motores rumbo al Mundial 2026 en CDMX

La Ciudad de México ya empezó a afinar la fiesta para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ese espíritu nace “Gol de Oro”, un festival de música que busca encender el ambiente previo al torneo internacional con conciertos y experiencias en torno al deporte más popular del mundo.

La propuesta busca crear una antesala para que aficionados y amantes de la música vivan la emoción mundialista incluso antes del silbatazo de inicio.

La iniciativa forma parte de una serie de eventos culturales y de entretenimiento que se están organizando en la capital mexicana con motivo del Mundial 2026, una edición histórica que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde será el festival Gol de Oro en CDMX?

El festival Gol de Oro se llevará a cabo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, un recinto ubicado en la zona de la avenida Añil y Churubusco dentro de la Ciudad de México.

Este espacio es conocido por su ambiente íntimo y capacidad limitada, lo que anticipa conciertos cercanos al público y una experiencia más intensa para quienes consigan acceso al evento.

Por esta razón, los organizadores han recomendado mantenerse atentos a la venta de boletos y anuncios oficiales, ya que se espera una alta demanda entre los aficionados que quieren comenzar a vivir la fiesta del Mundial desde meses antes.

Música y futbol rumbo al Mundial 2026

El concepto de “Gol de Oro” no es casual. En el futbol, ese término se utilizaba para definir el gol que decidía un partido en tiempo extra, el momento definitivo que desataba la euforia en la cancha.

Ahora, el nombre se transforma en un guiño simbólico: una celebración donde la música funciona como ese instante de emoción que reúne a miles de personas bajo la misma pasión.

CDMX se prepara para la fiesta mundialista

El Mundial 2026 marcará un capítulo histórico para México, donde se albergarán partidos del torneo, incluido el encuentro inaugural.

En paralelo, el gobierno capitalino prepara diversas actividades para que la experiencia no se limite a los estadios. Uno de los eventos más esperados será el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino, donde se transmitirán los 104 partidos del Mundial en una enorme pantalla LED de más de 500 metros cuadrados.

Este espacio gratuito funcionará como el corazón de la celebración futbolera durante los 39 días del torneo, con actividades culturales, gastronomía y entretenimiento para miles de personas.