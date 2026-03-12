Alejandro Soberón recibirá la Medalla de Oro 2026 de Americas Society en Nueva York

Alejandro Soberón

El empresario mexicano Alejandro Soberón, fundador y director general de OCESA, fue anunciado como uno de los galardonados con la Medalla de Oro 2026 de Americas Society, el reconocimiento más importante que otorga esta organización hemisférica con sede en Nueva York.

La distinción será entregada el 9 de junio durante la Spring Party de Americas Society, un encuentro anual que reúne a líderes empresariales, culturales y sociales de todo el continente para reconocer trayectorias que han generado impacto en la región. El evento se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más relevantes entre el sector privado, instituciones culturales y organizaciones internacionales del continente americano.

Reconocimiento a una trayectoria en el entretenimiento en vivo

Soberón será distinguido por su liderazgo en la construcción de un ecosistema de entretenimiento en vivo de alcance internacional y por su papel en posicionar a México como uno de los mercados más relevantes dentro del circuito global de giras, conciertos y espectáculos.

Desde la fundación de OCESA en 1990, el empresario ha sido una figura clave en la transformación de la industria del entretenimiento en vivo en México. Bajo su dirección, la compañía ha impulsado la llegada de grandes giras internacionales, el desarrollo de festivales musicales de gran escala y la consolidación de una infraestructura profesional para la producción de espectáculos en el país y en diversas ciudades de América Latina.

Este crecimiento ha contribuido a que México se convierta en un punto estratégico para artistas internacionales, promotores y compañías de entretenimiento, fortaleciendo además el intercambio cultural y el desarrollo de audiencias en la región.

Spring Party de 2025. (Foto: Paula Abreu Pita)

Un reconocimiento con impacto hemisférico

La Medalla de Oro de Americas Society reconoce a líderes que han tenido un impacto transformador en sus países y en el hemisferio, destacando aportaciones en los ámbitos empresarial, cultural, social y económico.

A lo largo de sus distintas ediciones, el reconocimiento ha sido otorgado a figuras de alcance internacional como David Rockefeller, Jamie Dimon, Laurence Fink y Gina Díez Barroso, entre otros líderes que han contribuido al fortalecimiento de los vínculos entre América Latina y Estados Unidos.

En la edición de 2026, Alejandro Soberón compartirá la distinción con Pedro Azagra, CEO de Iberdrola, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en una ceremonia que busca destacar el papel de distintos actores en el desarrollo económico, cultural y social del continente.