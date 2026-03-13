César Évora no murió, difunden en redes noticia falsa de su fallecimiento

César Évora El emblemático actor de La Madrastra fue el centro de las redes sociales este 13 de marzo, después de que se difundiera la noticia falsa de su fallecimiento.

Durante este viernes 13 de marzo de 2026, la noticia falsa de la muerte del actor César Évora se difundió en las redes sociales, alertando al público fanático que ha visto y admirado su trayectoria en la televisión mexicana.

La información engañosa se difundió rápidamente en plataformas como Facebook, donde grupos relacionados al espectáculo latino compartieron la noticia que afirmaba la supuesta muerte tras una presunta “salud delicada”, lo que causó la tristeza y el pánico del público.

Difunden falsa noticia sobre la muerte de César Évora: ¿está grave de salud?

Las publicaciones difundidas en grupos de redes sociales señalaron que la “terrible noticia” estaba vinculada a un presunto “cuadro muy complicado de salud”, sin embargo, el actor César Évora se encuentra en plenas grabaciones de la nueva telenovela Sabor a ti, por lo que las especulaciones de una enfermedad son falsas.

Al mismo tiempo, no existe ningún reporte oficial ni confirmación que respalde el rumor de la supuesta muerte del actor, de modo que la noticia carece de veracidad y fue distribuida con el objetivo de causar pánico y preocupación entre el público fanático.

Hasta el momento, el actor de origen cubano no se ha pronunciado ante los rumores de su presunta muerte, sin embargo, en entrevistas recientes con los medios habló sobre sus nuevos proyectos y el entusiasmo que sentía de trabajar con nuevas generaciones.

“Me encanta trabajar con personas jóvenes. Para mí, eso me nutre”, declaró respecto a su nuevo proyecto, la telenovela Sabor a ti, donde interpretará al abuelo y patriarca de una familia vinícola que hace vinos.

A la vez, comentó sobre la posibilidad de integrarse a la nueva temporada del espectáculo teatral Perfume de Gardenias.

César Évora advirtió de “fraudes” que utilizan su voz para engañar a sus fans

En días recientes, el actor alertó a sus aficionados y aficionadas de una serie de fraudes que se han estado realizando con el uso de su voz para cobrar por mensajes o saludos.

El actor explicó que él nunca ha cobrado ni cobraría por un saludo o una foto, señalando que, si alguien utiliza su imagen y se acerca a su público fanático para pedir un cobro, no es él, sino un intento de fraude.

“Yo no tengo redes, pero hay alguien que se está dedicando a vender mis saludos. Yo nunca he cobrado ni un centavo por mandar un saludo ni tampoco lo voy a hacer por lo que me resta de vida”, declaró el actor, afirmando que este tipo de gestos con sus fans los realiza con “todo gusto”.