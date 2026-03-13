¿K-pop Latino? Santos Bravos publica su primer EP “DUAL” bajo HYBE Latinoamérica

DUAL, Santos Bravos La nueva boyband latina creada por HYBE Latin America, lanzó su primer EP, un proyecto que mezcla dos energías musicales: un lado más melódico y otro enfocado en ritmos para bailar.

La agrupación Santos Bravos dio un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de su primer EP, DUAL, un proyecto que busca mostrar las dos facetas que definen la identidad del grupo: una más introspectiva y emocional, y otra orientada a la energía de la pista de baile.

El material marca el primer trabajo discográfico del quinteto impulsado por HYBE Latinoamérica, compañía vinculada a HYBE, el gigante del entretenimiento surcoreano detrás del éxito global de BTS y del grupo KATSEYE.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

Santos Bravos es una agrupación latina integrada por cinco artistas de diferentes países del continente:

Alejandro Aramburú de Perú.

Kauê Penna, brasileño.

Drew Venegas de Estados unidos.

Gabi Bermúdez, puertorriqueño.

El mexicano Kenneth Labíll.

Antes de su debut, los integrantes participaron en un programa de entrenamiento artístico impulsado por HYBE Latinoamérica. El grupo presentó su primer concierto en el Auditorio Nacional, donde interpretaron su sencillo debut, 0%.

¿Cuál es el concepto principal de “DUAL”?

El EP DUAL se construye alrededor de una idea central: mostrar las dos energías que conviven dentro del grupo.

El lado “SANTO” representa el lado más emocional y reflexivo, con melodías cálidas y momentos introspectivos. En contraste, el lado “BRAVO” explora una faceta más intensa, con ritmos diseñados para el baile y la vida nocturna.

El resultado es un sonido que alterna entre pop latino melódico y estilos influenciados por el reggaetón, el funk brasileño y la música electrónica de club.

"DUAL" Santos Bravos

Los temas del nuevo EP ¿Cuantas canciones tiene DUAL?

El lanzamiento incluye seis canciones. Dos de ellas ya eran conocidas por los fans: 0% y Kawasaki, mientras que las otras cuatro amplían el universo musical del grupo.

WOW: apuesta por una atmósfera más juguetona y segura, con letras que exploran el coqueteo y la atracción desde un enfoque ligero.

MHM: mantiene una vibra luminosa y rítmica similar al estilo de “0%”, con armonías vocales frescas y un tono cercano.

Velocidade: cantada en portugués, se apoya en un funk brasileño de ritmo acelerado que invita al baile desde los primeros segundos. La canción destaca por su energía y por el potencial de convertirse en coreografía viral en plataformas como TikTok.

El EP cierra con FE, una balada que contrasta con la intensidad de los temas anteriores y pone el foco en la interpretación vocal, especialmente de Alejandro, Kenneth y Kauê.

¿Un lanzamiento acompañado por una docuserie?

El estreno del EP también vendrá acompañado por una docuserie titulada “Detrás de DUAL”, que mostrará el proceso creativo y de producción del proyecto.

Cada episodio se centrará en uno de los cinco integrantes del grupo y ofrecerá una mirada más cercana a su preparación artística.

Además, como parte del lanzamiento, se realizará una Listening Party Offline en la Ciudad de México, donde los seguidores del grupo podrán celebrar el estreno del EP junto a la banda.

Con este primer trabajo discográfico, Santos Bravos busca consolidar su propuesta dentro del pop latino y ampliar su conexión con el público de la región.