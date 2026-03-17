Horacio Castelo será Santa Claus en Operación Trineo y revela todos los detalles en entrevista

El actor Horacio Castelo protagoniza "Operación Trineo" Foto: Cortesía

El actor sonorense Horacio Castelo se prepara para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la cultura popular en la película Operación Trineo, una producción dirigida por Gabriel Guzmán que mezcla aventura, comedia y el espíritu navideño en una historia pensada para toda la familia.

En entrevista, el actor compartió detalles del proyecto, su proceso de transformación para interpretar a Santa Claus y los otros retos profesionales que lo mantienen activo tras casi cuatro décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro.

Para Castelo, el proyecto tiene un significado especial, no solo por el personaje, sino por la conexión personal que tiene con la figura de Santa Claus desde su infancia en Sonora.

“Santa para mí es un personaje muy importante en mi vida, porque cuando era niño me llenaba de ilusión y de imaginación”, recordó el actor. Incluso reveló que desde hace más de 15 años suele vestirse como Santa cada Navidad en las pastelerías de su familia para convivir con niños.

“Cada Navidad me visto de Santa para llevarles esa emoción… para regresarle a tanta gente algo bonito que a mí me hacía muy feliz cuando era niño”, explicó.

En Operación Trineo, la historia comienza cuando uno de los elfos de Santa roba su nuevo trineo y lo estrella en Monterrey, lo que obliga al personaje a viajar al norte de México para recuperar a su ayudante y salvar la Navidad.

“A días de la Navidad había que salvarla y venir a rescatar a nuestro elfo que andaba perdido con las piezas del trineo regadas por toda la ciudad”, relató Castelo.

La aventura se complica cuando Santa se encuentra con una versión malvada de sí mismo que intenta utilizar el trineo para fines oscuros.

El actor Horacio Castelo protagoniza "Operación Trineo" Foto: Cortesía

Rodaje en Monterrey y un elenco destacado

La película fue rodada durante seis semanas en Monterrey, una experiencia que el actor describe como intensa pero enriquecedora.

“Trabajamos durante seis semanas en Monterrey… convivíamos prácticamente 24 horas al día y cuando termina el rodaje se vuelve una familia que se extraña”, señaló.

El actor destacó la oportunidad de compartir pantalla con intérpretes de distintas generaciones, entre ellos Harold Azuara, Daniela Salinas y Fernando Memije.

“Descubres compañeros súper solidarios, talentosos y carismáticos… es un elenco que está realmente muy bien armado”, dijo.

Además, la película aprovechará escenarios emblemáticos de Monterrey, algo que Castelo considera importante para mostrar una imagen distinta del país.

“Muchas veces cuando piensan en México creen que es solo violencia o narcotráfico, pero tenemos ciudades hermosas y queremos mostrar esas locaciones y la cultura de cada región”, explicó.

Interpretar a Santa Claus implicó una transformación física importante. El actor reveló que, después de haber perdido más de 20 kilos por otros proyectos, el director le pidió detener su proceso de adelgazamiento.

“Me dijo: ‘necesito que dejes de adelgazar’, y yo pensé: nadie te pide eso normalmente, pero Santa no puede ser flaco”, contó entre risas.

Además, el proceso de maquillaje y caracterización podía durar hasta cuatro horas diarias.

“Era rasurarme todos los días, colocar la barba, el bigote, las cejas, la peluca, pieza por pieza… y después maquillar todo para que pareciera un Santa real”, detalló.

Incluso la producción recurrió a especialistas que trabajan en Hollywood para crear las prótesis capilares utilizadas en el personaje.

El actor Horacio Castelo protagoniza "Operación Trineo" Foto: Cortesía

Estreno en cines y llegada a Netflix

Uno de los aspectos que más entusiasman al actor es que la película cuenta con distribución asegurada en salas comerciales y posteriormente llegará al catálogo de Netflix.

“Antes de empezar el rodaje ya tenía distribución asegurada en los grandes cines de México y después irá directo a Netflix, eso me hace muchísima ilusión”, dijo.

Para Castelo, el proyecto tiene potencial para conectar con el público, especialmente porque en México pocas veces se producen películas navideñas.

“En México no se hacen muchas películas de Navidad y Santa es un personaje que ilusiona a todo el mundo”, comentó.

Un musical mexicano rumbo a Broadway

Además del estreno cinematográfico, el actor también prepara el lanzamiento del musical Monarca, que llegará a Broadway este año.

La obra aborda la experiencia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y será interpretada completamente en inglés por un elenco mexicano.

“Es un proyecto que habla de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y del empuje que tenemos los mexicanos cuando migramos”, explicó.

El musical ya ha tenido temporadas exitosas en Los Ángeles y Washington, y ahora busca consolidarse en Nueva York.

Castelo también adelantó el estreno de dos películas que han recorrido festivales internacionales: Ojos en la oscuridad y Adán soy tu ave.

Para el actor, 2026 promete ser un año lleno de retos y oportunidades.

“Creo que este es un año cargado de regalos para mostrar de qué estamos hechos los mexicanos y, sobre todo, de qué está hecho el sonorense Horacio Castelo”, concluyó.