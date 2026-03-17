¿Qué ver en HBO Max esta semana? La lista completa de estrenos del 17 al 20 de marzo

Si no tienes que ver, aquí te decimos cuál es el catálogo completo de estrenos para HBO Max en México del 17 al 20 de marzo y que no te puedes perder.
Cada mes HBO Max amplía su catálogo, subiendo a la plataforma de streaming nuevos estrenos de series y películas, además de la transmisión en vivo que realiza de la Champions League.
Estrenos en HBO Max del 17 al 20 de marzo
El próximo estreno dentro de la plataforma de HBO Max es este 19 de marzo con la segunda temporada de Máxima, la cual a lo largo de sus nuevos capítulos abordará nuevas etapas de la vida de Máxima Zorreguieta, originaria de Argentina, que se convirtió en parte de la realeza de los Países Bajos.
Mientras que el 19 de marzo se estrenará Los Asesinos De Colosio, una docuserie original de HBO, la cual expondrá testimonios inéditos sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
México vio caer a su candidato, pero las dudas nunca dejaron de levantarse.— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 10, 2026
Conoce todo sobre el caso en #LosAsesinosDeColosio 19 de marzo por #HBOMax pic.twitter.com/fhKMuPLIT8
Asimismo, el 20 de marzo podrás disfrutar del estreno de Uno: Entre el Oro y la Muerte, película colombiana dirigida por Julio César Gaviria que cuenta la historia de Esmeralda, quien regresa a su pueblo natal para descubrir la verdad detrás de la muerte de su esposo.
Recuerda que el 18 de marzo podrás ver por HBO Max los octavos de final de la Champions League, como el partido de vuelta de Barcelona vs. Newcastle; Liverpool vs. Galatasaray; Bayern München vs. Atalanta y Tottenham vs. Atleti.
¿Cómo ver la transmisión en vivo de la Champions League en HBO Max?
Si quieres ver la transmisión en vivo de la Champions League en HBO Max, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tienes la suscripción a la plataforma y seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la app de HBO Max
- Seleccionar la opción de próximos eventos en vivo
- Buscar el partido que desees ver y dar clic en “mirar en vivo”.
¿Cuáles son las series que estrenan nuevos capítulos cada semana en HBO Max?
Además de los estrenos antes mencionados, actualmente HBO Max tiene series en transmisión, las cuales estrenan capítulos semanalmente y aquí te decimos cuáles son:
- Como Agua Para Chocolate T2
- Industry T4
- Doña Beja
- La Promesa
- El chico de Oro
- The Pitt
- Georgie y Mandy: Su primer matrimonio
- Primal T3
- Yargi: Secretos de familia
- El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball
- DTF St. Louis
No te voy a decir que veas los Oscar, The Pitt o Alien. Prefiero que te des cuenta solo cuando todos estén hablando de eso menos tú. El fomo es real. 🤫🔥 pic.twitter.com/OoM0ZD1Kfu— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 1, 2026