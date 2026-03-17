¿Qué ver en HBO Max esta semana? La lista completa de estrenos del 17 al 20 de marzo ¿No tienes nada que ver? Conoce cuál será el catálogo de estrenos para HBO Max en México del 17 al 20 de marzo (Pexels y HBO Max)

Si no tienes que ver, aquí te decimos cuál es el catálogo completo de estrenos para HBO Max en México del 17 al 20 de marzo y que no te puedes perder.

Cada mes HBO Max amplía su catálogo, subiendo a la plataforma de streaming nuevos estrenos de series y películas, además de la transmisión en vivo que realiza de la Champions League.

Estrenos en HBO Max del 17 al 20 de marzo

El próximo estreno dentro de la plataforma de HBO Max es este 19 de marzo con la segunda temporada de Máxima, la cual a lo largo de sus nuevos capítulos abordará nuevas etapas de la vida de Máxima Zorreguieta, originaria de Argentina, que se convirtió en parte de la realeza de los Países Bajos.

Mientras que el 19 de marzo se estrenará Los Asesinos De Colosio, una docuserie original de HBO, la cual expondrá testimonios inéditos sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

México vio caer a su candidato, pero las dudas nunca dejaron de levantarse.



Conoce todo sobre el caso en #LosAsesinosDeColosio 19 de marzo por #HBOMax pic.twitter.com/fhKMuPLIT8 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 10, 2026

Asimismo, el 20 de marzo podrás disfrutar del estreno de Uno: Entre el Oro y la Muerte, película colombiana dirigida por Julio César Gaviria que cuenta la historia de Esmeralda, quien regresa a su pueblo natal para descubrir la verdad detrás de la muerte de su esposo.

Recuerda que el 18 de marzo podrás ver por HBO Max los octavos de final de la Champions League, como el partido de vuelta de Barcelona vs. Newcastle; Liverpool vs. Galatasaray; Bayern München vs. Atalanta y Tottenham vs. Atleti.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de la Champions League en HBO Max?

Si quieres ver la transmisión en vivo de la Champions League en HBO Max, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tienes la suscripción a la plataforma y seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la app de HBO Max

Seleccionar la opción de próximos eventos en vivo

Buscar el partido que desees ver y dar clic en “mirar en vivo”.

¿Cuáles son las series que estrenan nuevos capítulos cada semana en HBO Max?

Además de los estrenos antes mencionados, actualmente HBO Max tiene series en transmisión, las cuales estrenan capítulos semanalmente y aquí te decimos cuáles son:

Como Agua Para Chocolate T2

Industry T4

Doña Beja

La Promesa

El chico de Oro

The Pitt

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio

Primal T3

Yargi: Secretos de familia

El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball

DTF St. Louis