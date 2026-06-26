¿Quién es Nijiro Murakami? Trayectoria y presuntas ideologías “incel” del actor japonés que agredió a su exnovia

Nijiro Murakami Medios japoneses dieron a conocer que el destacado actor Nijiro Murakami admitió cargos de violencia física contra su expareja en 2024.

Este viernes 26 de junio de 2026 se dio a conocer a través de medios japoneses que el popular actor Nijiro Murakami, internacionalmente conocido por sus papeles en exitosas franquicias como Alice in Borderland y el live-action del anime Tokyo Revengers, está siendo investigado por la Fiscalía de Tokio por agresión física contra una mujer tras admitir haber golpeado a su exnovia en altercados físicos que ocurrieron en 2024.

Según la información reportada por medios como Nikkan Sports, el actor acudió a un interrogatorio voluntario en el que coincidió con los cargos realizados por su antigua pareja, quien denunció la violencia a la Policía Metropolitana de Tokio a principios de este año.

“No cabe duda de que la lastimé”, declaró Nijiro Murakami, por lo que el caso fue remitido a la fiscalía de la ciudad para determinar si se pueden presentar cargos formales contra el actor tras la investigación de las pruebas.

¿Quién es Nijiro Murakami, el actor de Alice in Borderland acusado de violencia contra su exnovia?

Nijiro Murakami nació el 17 de marzo de 1997 en Tokio, Japón, y es descendiente de una familia con gran influencia en el entretenimiento japonés, ya que sus progenitores son considerados figuras de alto prestigio en el panorama artístico del país.

Su padre, Jun Murakami es un respetado actor de cine y televisión conocido por sus producciones independientes, mientras que su madre es la cantante UA (Kaori Shima), música experimental destacada en la industria nipona desde los años noventa.

Cuando Nijiro tenía nueve años, Jun y Kaori se divorciaron, por lo que él creció al cuidado de su madre.

Nijiro realizó sus estudios de preparatoria en Montreal, Canadá, y posteriormente se adentró a la industria de la actuación donde destacó por su talento “sumamente magnético” y expresivo, según señalaron críticas a sus interpretaciones de personajes complejos, melancólicos y rebeldes.

Sus proyectos más destacados desde su debut hasta antes de su pausa en 2023, han sido:

Anohana: The Flower We Saw That Day (2015).

(2015). Destruction Babies (2016).

(2016). El milagro de la tienda de comestibles Namiya (2017).

(2017). Alice in Borderland (2020-2022).

(2020-2022). Last of the Wolves (2021).

(2021). Tokyo Revengers 2 (2023).

Murakami alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Chishiya Shuntaro en Alice in Borderland, producción de Netflix que adaptó el manga del mismo nombre a la acción real, obteniendo cifras de audiencia espectaculares.

La salud mental de Nijiro, su pausa de la actuación y presuntas acusaciones de seguir la cultura “incel”

En marzo de 2023, la agencia de Nijiro anunció inesperadamente que el actor cancelaba todas sus actividades profesionales de forma indefinida, incluyendo en su abrupto retiro la obra teatral de Evangelion Beyond, a la vez, Murakami se ausentó en las galas de estreno de su película más reciente, Tokyo Revengers 2.

Según el informe de la agencia, el actor presentó severos problemas de salud física y mental relacionados con cuadros de fuerte agotamiento y ansiedad, los cuales parecían estar derivados de la alta demanda de su carrera.

Desde entonces, el actor permaneció completamente alejado del ojo público para enfocarse en su recuperación y terapia, retomando paulatinamente la actuación a finales de 2025.

Sin embargo, este viernes 26 de junio, su situación estalló con la revelación de una denuncia por agresión física realizada por su exnovia a principios del año ante la Policía Metropolitana de Tokio. De acuerdo con los informes, Nijiro Murakami admitió los cargos —que incluían tirones de cabello, agresiones al rostro de su expareja y golpes en la cabeza contra la ventana—, por lo que el caso fue remitido a la fiscalía de la ciudad.

Nijiro Murakami é realmente MISÓGINO e com tendências INCEL ou apenas CURIOSO e INOCENTE?



— uma thread de análise pic.twitter.com/xpGr86zM2B — morgana backrooms (@delreynijiro) December 28, 2025

Tras darse a conocer las acusaciones en su contra, internautas han compartido mediante redes sociales que el actor ya había sido confrontado por mantener un historial de “comportamientos cuestionables” en redes sociales, ya que entre sus likes y seguidos en X, antes Twitter, Murakami se relacionaba con cuentas especializadas en la ideología “red pill”, que pertenece a la misma comunidad virtual masculina popularizada como “incel”.

Las comunidades de internet definen a la cultura “red pill” como un espacio conformado únicamente por hombres en el que debaten sobre dinámicas de género, promoviendo la idea de entender las “reglas ocultas de la seducción”, sin embargo, dichas posturas han sido fuertemente criticadas por fomentar actitudes misóginas y antifeministas.