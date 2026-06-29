Novia y amigos de Oliver Tree dedican emotivos mensajes al cantante, era su cumpleaños 33 este 29 de junio

Oliver Tree Su familia crea fundación para artistas jovenes en el marco de su cumpleaños. (@fijioa en Instagram)

Oliver Tree, artista musical de renombre que murió el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero, habría cumplido 33 años hoy 29 de junio. Muchos de sus amigos, familiares y colaboradores han hecho tributos en redes y aseguran compromiso de cumplir con los últimos deseos de cantante.

¿Quién era Oliver Tree, el cantante que falleció en un accidente de helicóptero?

Oliver Tree era un cantante y productor estadounidense. Se desarrolló en el ámbito de pop alternativo y era conocido por su excentricidad como persona, la cual se veía reflejada en su música. Tuvo éxitos como «Life Goes On» y «Miss You».

El pasado 14 de junio, el artista se vio involucrado en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, el cual cobró su vida junto con la de otras cinco personas, entre ellas el director argentino Lucas A. Vignale y el YouTuber Gaspi.

Al momento de su muerte, se encontraba en medio de una gira mundial que planeaba abarcar 30 países a lo largo de todos los continentes. El tour comenzó en la Ciudad de México el 30 de mayo.

¿Cuál ha sido la reacción a la muerte de Oliver Tree este 29 de junio?

El 29 de junio representa un día triste para todos los fanáticos de Oliver Tree, ya que la fecha no sólo habría marcado la continuación de su tour global, sino también su cumpleaños. De haber sobrevivido al accidente, el cantante cumpliría 33 años.

El hecho se ha visto reflejado en que personas como Fiona Chernavskaya, su pareja al momento de su muerte, y otros amigos han tomado la oportunidad para rendir homenaje al fallecido.

Su familia, a su vez, anunció la fundación Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, la cual tiene como objetivo impulsar a músicos jóvenes a cumplir sus sueños. A pocos meses de su muerte, Tree habló en una entrevista sobre su deseo de sacar adelante el proyecto. «Cuando muera, todo el dinero va a volver a los artistas», dijo el cantautor en su momento. Las becas irán destinadas a la creación de nuevos proyectos musicales.

Un servicio en su memoria se llevará a cabo el próximo 25 de julio y se transmitirá en directo.