¿Hay un tour de Justin Bieber en camino? Novedades en el sitio web del cantante ilusionan a fans

¿Justin Bieber hará una gira en 2026? | La aparición de una nueva dirección en el sitio web del cantante volvió a encender las expectativas sobre una posible gira mundial.

Los rumores sobre un posible regreso de Justin Bieber a los escenarios volvieron a cobrar fuerza después de que algunos de sus seguidores detectaran un cambio en el mapa del sitio de la pagina oficial del cantante.

The sitemap of Justin Bieber's official website reveals a new web page (/promo/tour) was recently created which is anticipated to go live in the near future. pic.twitter.com/KPjaP5A4Xq — Justin Bieber Analytics (@JDBAnalytics) June 29, 2026

Beliebers descubrieron que el pasado 25 de junio fue dada de alta una nieva dirección web con la etiqueta de “/promotour/”. A pesar de que la URL permanece vacía y no contiene información visible, su aparición desató especulaciones sobre un posible anuncio de gira en los siguientes días.

La expectativa es afianzada tras el regreso de Bieber a los escenarios como uno de los actos principales del Coachella 2026, el primer gran concierto del cantante desde la cancelación del Justice World Tour por motivos de salud.

Justin Bieber no ha visitado México desde hace nueve años

La última gira mundial de Justin Bieber fue el Justice World Tour, que comenzó en febrero de 2022 para promocionar los álbumes Changes y Justice. Sin embargo, el recorrido terminó de forma anticipada en septiembre de ese mismo año, luego de que el cantante decidiera priorizar su recuperación tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt. Meses después, las fechas restantes fueron canceladas oficialmente.

Entre los conciertos contemplados en esa gira se encontraban presentaciones en México, las cuales finalmente no pudieron realizarse. Por ello, la última vez que Justin Bieber ofreció conciertos en territorio mexicano fue en febrero de 2017 como parte del Purpose World Tour, cuando reunió a miles de fanáticos en tres fechas en la Ciudad de México y una más en Monterrey.

Expectativas divididas después de su paso por Coachella

Pese al entusiasmo por el regreso de Bieber, su actuación en Coachella también provocó opiniones divididas entre los fans. Por un lado, hubo quienes aplaudieron la inclusión de canciones poco habituales en sus conciertos; por otro, algunos expresaron su decepción por el formato de la presentación, ya que el cantante recurrió al buscador de YouTube para reproducir los videos musicales originales y cantar sobre esas pistas.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva gira, el hallazgo ha sido suficiente para ilusionar a millones de fans que esperan verlo nuevamente.