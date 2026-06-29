Boda de Taylor Swift y Travis Kelce Revelan nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: así serían las invitaciones y el escenario para el MSG (Instagram: @killatrav)

Este lunes, luego de que se revelaran nuevos detalles acerca de la celebración nupcial en el emblemático Madison Square Garden (MSG) de Nueva York comenzó a transformarse para recibir entre la superestrella del pop, Taylor Swift, y el jugador de la NFL, Travis Kelce. Las filtraciones apuntan a cómo serían las exclusivas invitaciones y el escenario diseñado para el MSG.

¿Cómo son las exclusivas invitaciones para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La pareja ha tomado medidas extraordinarias de privacidad. Fuentes con conocimiento directo revelaron que cada una de las invitaciones enviadas cuenta con una marca de agua personalizada, en la que se repite el nombre y apellido del invitado a lo largo de todo el documento. Esta estrategia digital busca rastrear el origen inmediato de cualquier fotografía o captura que sea publicada en redes sociales de cualquier invitado.

¿Cómo operará el estricto blindaje de seguridad contra las filtraciones a la prensa?

Las invitaciones se han manejado bajo un hermetismo absoluto: el documento impreso no menciona al Madison Square Garden por ningún lado, limitándose a indicar “Nueva York” como sede y el próximo viernes 3 de julio como la fecha oficial, manteniendo el recinto bajo reserva total para los propios asistentes hasta el último minuto.

El despliegue logístico responde a la magnitud de la lista de convocados, la cual se estima entre mil 100 y mil 200 invitados, convirtiéndose en una de las reuniones de celebridades más grandes de la década.

Para garantizar la viabilidad del festejo y el arribo seguro de las estrellas, ya se ha tramitado un permiso oficial ante el gobierno de la ciudad de Nueva York para cerrar por completo las calles al Madison Square Garden a partir del jueves 2 de julio y hasta el mediodía del sábado 4 de julio.

¿Qué sorpresas de producción se preparan en el MSG?

Este lunes se registró el arribo de camiones de carga pesada a la arena. Los operadores descargaron decenas de cajas con equipo de iluminación profesional y estructuras de montaje. Trascendió que este martes llegará un escenario diseñado por la misma planta de Pensilvania que fabricó las plataformas para las giras de la cantante como el Reputation Stadium Tour y The Eras Tour.

¿Qué famosos asistirán a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

El festejo tampoco escatimará en entretenimiento. Fuentes musicales confirmaron al medio citado que las leyendas del rock y el country Stevie Nicks y Tim McGraw subirán al escenario para ofrecer presentaciones especiales durante la noche, mientras que el nombre de sir Paul McCartney ya suena fuerte como otra de las grandes sorpresas para el gran evento nupcial.