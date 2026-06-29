Michael se convierte en el ‘biopic’ más exitoso de taquilla: ¿Qué es lo último se sabe de su posible secuela?

Michael 2 Lionsgate Film promete explorar más momentos icónicos del artista y su música en la secuela confirmada.

Michael, película biográfica que narra la primera parte de la vida del artista más influyente del pop en la historia, logró recaudar más de 997 millones de dólares en la taquilla internacional, superando incluso a la ambiciosa Oppenheimer de Christopher Nolan, lo que la convierte actualmente en el ‘biopic’ más taquillero de la historia.

A pesar de las críticas negativas recibidas en su primera proyección a los medios, Michael logró consolidarse como un rotundo éxito entre los seguidores y seguidoras de la leyenda del pop, por lo que el estudio detrás —Lionsgate Films— confirmó una secuela de la historia, en la cual expondrán más momentos icónicos de la carrera y vida de Michael Jackson, incluirá música inolvidable posterior al desenlace de la primera película e incluso se especula que explorarán los momentos polémicos que envolvieron la reputación del artista.

¿En qué terminó Michael, la primera parte de la biografía cinematográfica de ‘El Rey del Pop’?

De acuerdo con el elenco y director del filme biográfico, Antoine Fuqua, la primera parte de la historia de Michael Jackson estaba enfocada en narra el “ascenso” del artista, mostrando su infancia, primeros acercamientos a la fama en un grupo compartido con sus hermanos y el posterior éxito en solitario que forjó al poseer un talento único en la historia de la música.

Sin embargo, a pesar de que la película recorrió la vida de Michael Jackson desde su niñez, etapa donde sufrió abuso psicológico y físico al ser explotado por su padre, Joe Jackson—cuya interpretación en la película fue trabajo de Colman Domingo— hasta las dificultades de su genialidad en una industria musical que buscaba revolucionar, fue señalada por ser “cautelosa” en cuanto a otros aspectos de la vida del artista; no sólo eso, sino que también existieron señalamientos respecto a que “hacían falta más éxitos musicales” de la leyenda del pop.

Estos señalamientos impulsaron fuertemente la posibilidad de una secuela, sobre todo porque Michael culminó con el concierto del Bad World Tour de 1988 en Londres, años antes de que Jackson lanzara éxitos como Dangerous y de que surgieran las polémicas acusaciones de abuso infantil.

Apoyando esta teoría, aficionados y aficionadas señalaron el mensaje final de la película: “Su historia continúa”, y continuó realmente, pues Lionsgate Films confirmó que la secuela está siendo “arduamente trabajada” en este momento.

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante estadounidense, Michael se convirtió en un fenómeno como el protagonista al que homenajea, ya que la película 217 millones de dólares a nivel mundial en su primera semana y alcanzó los 997 millones de dólares hacia su periodo final en la pantalla grande, convirtiéndose en el filme biográfico más taquillero desde Oppenheimer.

Todo lo que se sabe hasta ahora de la secuela de la película de Michael Jackson

Adam Fogelson, director de cine de la compañía detrás de Michael, informó que el equipo se encuentra “muy entusiasmado” con el progreso de la secuela, afirmando que las conversaciones mantenidas con las partes involucradas del proyecto marchan “excepcionalmente bien”.

“Diría que hay muchísima historia de Michael Jackson increíblemente entretenida, y gran parte de los temas más importantes y populares de su catálogo musical no se abordaron en la primera película”, señaló Fogelson, añadiendo que incluso podrían explorar un orden no cronológico para retomar sucesos que no se abordaron durante la primera parte de la historia y que sucedieron durante ese periodo de tiempo.

Hasta el momento, se desconoce si Faqua volverá para dirigir la secuela, sin embargo, tanto él como el productor Graham King se encuentran en conversaciones para continuar al frente del proyecto. De la misma forma, se espera el retorno de Jaafar Jackson como el rostro de la icónica leyenda de la música.

¿La secuela de Michael tocará el tema de las polémicas acusaciones?

A pesar de que la segunda parte planea seguir explorando los sucesos que marcaron la vida de El Rey del Pop posterior a su emblemático concierto en el estadio de Wembley, Reino Unido, es probable que las acusaciones no sean exploradas en la secuela de la historia debido a una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Jordan Chandler, el entonces adolescente que emprendió la acusación contra el artista de pop.

Los abogados de Jackson, quienes revisaron el acuerdo durante el rodaje, notaron que la cláusula prohibía cualquier representación o mención de Chandler en una película.