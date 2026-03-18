Primer tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’; todo lo que revela, personajes, villanos y fecha de estreno en cines

‘Spider-Man: Brand New Day’ El primer avance de la nueva película de Spider-Man confirma el regreso de Tom Holland y adelanta una etapa más oscura del héroe.

Marvel Studios y Sony Pictures liberaron el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del personaje protagonizada por Tom Holland, que se estrenará en cines el próximo mes de julio y marcará una nueva etapa más oscura para el superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

Por lo poco que se puede ver en los avances, la historia se sitúa meses después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker; Ahora, el protagonista enfrenta una vida solitaria en Nueva York, enfocado completamente en su papel como héroe mientras intenta sobrevivir en lo cotidiano.

Se nos muestra a un Spider-Man más vulnerable, sin el respaldo de sus seres cercanos y enfrentando nuevos retos físicos y emocionales que lo empujan al límite.

Los nuevos personajes y villanos que se pueden ver en el tráiler

Este primer adelanto dejó ver una gran cantidad de elementos inesperados, entre ellos, la posible aparición de “La Mano”, organización conocida por la serie de Daredevil, y el regreso de The Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

También se observan villanos como Escorpión y la presencia de misteriosos ninjas, además de la participación de Sadie Sink, cuyo personaje podría tener habilidades mentales.

A esto se suma la intervención de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, a quien Peter acude por cambios extraños en su cuerpo.

Un Spider-Man que podría dejar de ser humano

Uno de los puntos más comentados del tráiler es la posible transformación de Peter Parker. La cinta sugiere que el personaje comenzará a desarrollar habilidades más allá de lo conocido, como la producción orgánica de telarañas, alejándose de la tecnología.

Este cambio conecta con historias clásicas de los cómics, donde Spider-Man sufre mutaciones físicas. Incluso se plantea la posibilidad de que desarrolle más extremidades, en referencia a la saga de los “Seis Brazos”, lo que podría llevarlo a una versión más cercana a una criatura que a un héroe tradicional.

¿Puente hacia los X-Men en el MCU?

La evolución del personaje también ha despertado teorías sobre su posible vínculo con los mutantes. La película podría estar insinuando que Spider-Man comienza a ser visto como un ser biológicamente distinto, lo que lo acercaría al concepto de los X-Men dentro del universo Marvel.

Este enfoque marcaría un cambio importante en la narrativa del personaje, alejándose del tono ligero de entregas anteriores y entrando en un terreno más oscuro, incluso con elementos cercanos al horror corporal.

¿Cuándo se estrena?

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio, posicionándose como una de las apuestas más importantes de Marvel para este año.

Con una mezcla de acción, drama y posibles cambios radicales en el personaje, la película apunta a redefinir el futuro de Spider-Man dentro del universo cinematográfico.