Ana Carla Maza anuncia ALAMAR: el nuevo álbum íntimo que marca su regreso a México

Ana Carla Maza

La música de Ana Carla Maza no se limita a una forma ni a un territorio. Su nuevo álbum, ALAMAR, que verá la luz en mayo, se perfila como una obra donde la identidad, la memoria y la experiencia migratoria se transforman en lenguaje sonoro. A la par, la artista alista su regreso a México, un país que —según afirma— ha sido fundamental en su vínculo emocional con el público.

Antes de entrar en las capas más profundas del disco, es inevitable entender que ALAMAR no surge como un proyecto aislado, sino como la consecuencia de una vida atravesada por el desplazamiento, la disciplina musical y una constante búsqueda de libertad creativa. En ese trayecto, la música ha sido no solo una herramienta artística, sino un idioma universal que le ha permitido habitar distintos mundos sin perder el propio.

Memoria, exilio y creación: el origen íntimo de ALAMAR

Desde su concepción, ALAMAR se presenta como uno de los proyectos más personales en la carrera de Ana Carla Maza. No solo por su dimensión emocional, sino por la historia que lo sostiene: una genealogía marcada por el exilio, la migración y la reconstrucción de identidad.

La artista parte de un punto específico: el barrio de Alamar, en La Habana, donde nació. Pero más allá de la geografía, lo que construye el relato es la memoria familiar. El edificio donde creció fue hogar de niños chilenos exiliados, una historia que le fue transmitida por su padre y su abuela, y que se convierte en el núcleo narrativo del álbum.

En ese espacio, cargado de ausencias y desplazamientos, también germina una historia de amor: la de sus padres, un chileno y una cubana. De ese cruce nace no solo una vida, sino una forma de entender el mundo desde la mezcla, la resiliencia y la transformación.

Para Maza, el acto de componer este disco implicó honrar esas raíces sin quedar atrapada en el pasado, sino convertirlas en un impulso hacia el presente. La música aparece entonces como una herramienta para resignificar la experiencia: transformar lo oscuro en luz, la pérdida en aprendizaje, la nostalgia en movimiento.

Este proceso creativo está profundamente atravesado por una filosofía vital: aceptar la historia propia, pero elegir cómo habitarla. En ese sentido, ALAMAR no es solo un ejercicio autobiográfico, sino una reflexión sobre la posibilidad de encontrar belleza incluso en las experiencias más complejas.

Ana Carla Maza

Un lenguaje sin fronteras: música, identidad y libertad creativa

Si algo define el universo sonoro de Ana Carla Maza es su resistencia a las etiquetas. Su formación clásica en el Conservatorio de París convive con ritmos latinoamericanos, estructuras contemporáneas y una exploración constante de nuevas formas expresivas.

Esa libertad no es casual. Responde, en gran medida, a una vida marcada por el tránsito entre culturas. Desde muy joven, la artista se enfrentó al desafío de adaptarse a nuevos contextos, idiomas y sensibilidades. En ese proceso, el violonchelo se convirtió en su lengua universal, una herramienta capaz de comunicar más allá de cualquier barrera lingüística.

A lo largo de su trayectoria —que incluye más de 400 conciertos en 25 países—, Maza ha construido un lenguaje propio donde el instrumento deja de ser un elemento exclusivamente clásico para convertirse en motor rítmico, voz narrativa y puente emocional.

En ALAMAR, esa visión se amplifica. Cada pieza funciona como un universo autónomo, pero conectado por una misma intención: explorar las emociones humanas desde la honestidad. Amor, desamor, nostalgia, alegría y aceptación aparecen como ejes temáticos que atraviesan el disco.

El primer adelanto, “Corazoncito mío”, ejemplifica esta búsqueda. Se trata de un son montuno que dialoga con la tradición cubana, pero desde una mirada contemporánea. Lejos de intentar reinventar el género, la propuesta de Maza se centra en honrar sus raíces mientras introduce nuevas capas sonoras, como la presencia del violonchelo en un contexto poco habitual.

Esta lógica se repite en el resto del proyecto. La artista no busca imponer una estética, sino construir un espacio donde convivan diferentes influencias. En ese sentido, la diversidad cultural no es un recurso, sino un principio estructural.

La incorporación de distintos idiomas —español, francés e inglés— responde a la misma necesidad. Para Maza, cada lengua posee una musicalidad propia, una forma distinta de habitar el sonido. Así, canciones como Je t’aimais expanden el mapa emocional del disco, explorando el amor desde la fragilidad y la aceptación, incluso cuando implica reconocer la ingenuidad.

Ana Carla Maza

El violonchelo como narrativa emocional y la experiencia en vivo

Más allá de las composiciones, uno de los elementos más distintivos del trabajo de Ana Carla Maza es su relación con el violonchelo. En ALAMAR, el instrumento no solo acompaña: estructura el relato, define el ritmo y sostiene la dimensión emocional del proyecto.

Esta centralidad se hace particularmente evidente en piezas como Habanera, una obra instrumental que conecta con la tradición marítima y migratoria del Caribe. Aquí, el violonchelo adopta un carácter lírico y contemplativo, funcionando como un canal para explorar la memoria, la distancia y la pérdida.

La pieza está atravesada por una historia familiar: la de su bisabuela, quien cruzó el océano en condiciones precarias, y la propia experiencia de la artista al dejar Cuba. La música se convierte así en un archivo emocional, donde distintas generaciones dialogan a través del tiempo.

Este enfoque también se traslada al escenario. Para Maza, cada concierto es una extensión del universo del disco, una experiencia donde el vínculo con el público adquiere un papel central. No se trata solo de interpretar canciones, sino de construir un espacio compartido donde la música funcione como acompañamiento vital.

En ese contexto, su regreso a México cobra un significado particular. Tras su presentación en el Foro La Paz en 2025, la artista encontró en el público mexicano una conexión que trasciende lo musical. Habla de cercanía, de afecto, de una sensibilidad común que se activa en el encuentro en vivo.

Más allá de métricas o plataformas, Maza subraya que el verdadero valor de la música reside en la experiencia directa con las personas. Es ahí donde las canciones adquieren sentido, donde se convierten en refugio, en respuesta o simplemente en compañía.

Ana Carla Maza

Independencia, creación y el lugar de la mujer en la música

Otro de los ejes fundamentales en la trayectoria de Ana Carla Maza es su decisión de mantenerse como artista independiente. Lejos de responder a una tendencia, esta postura forma parte de una convicción profunda: proteger la obra como patrimonio propio.

En una industria donde la propiedad intelectual suele diluirse en estructuras corporativas, la artista reivindica su rol no solo como intérprete, sino como productora y empresaria. Esta elección le permite controlar cada etapa del proceso creativo, desde la composición hasta la producción final.

Pero también implica una posición política. Maza señala que las mujeres siguen siendo minoría en los espacios de producción musical, lo que limita su capacidad de decisión sobre sus propias obras. Frente a este escenario, su apuesta por la independencia se convierte en un acto de resistencia.

Más que una cuestión de control, se trata de libertad. La posibilidad de crear sin restricciones, de respetar los tiempos del proceso artístico y de construir una relación honesta con el público.

En ese sentido, ALAMAR no solo es un disco, sino la manifestación de una forma de entender la música: como un espacio de autonomía, de exploración y de conexión humana.

Al final, la propuesta de Ana Carla Maza se sostiene en una idea sencilla pero contundente: la música como compañera de vida. Un lugar donde las emociones encuentran forma, donde las historias se comparten y donde, incluso en la incertidumbre, siempre es posible encontrar una respuesta.