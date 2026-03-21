El actor Nicholas Brendon, conocido por su papel en Buffy la Cazavampiros, fallece a los 54 años

Fallece a los 54 años el actor Nicholas Brendon Fotoarte: La Crónica

La muerte de Nicholas Brendon ha sacudido tanto a la industria del entretenimiento como a los fans de una de las series más icónicas de finales de los 90. El actor, conocido mundialmente por su papel como Xander Harris, falleció a los 54 años, dejando atrás una carrera marcada por la polémica.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

De acuerdo con información confirmada por su entorno cercano, Nicholas Brendon murió mientras dormía, presuntamente por causas naturales.

El fallecimiento ocurrió en Estados Unidos, país donde el actor residía y donde también desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Aunque no se han dado a conocer detalles médicos específicos, su familia señaló que su muerte no estuvo relacionada con hechos violentos.

Su familia escribió en un comunicado a través de redes sociales: “Era apasionado, sensible y tenía una motivación inagotable para crear. Quienes lo conocieron de verdad entendieron que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era él”.

La noticia se difundió rápidamente y generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas, quienes recordaron su papel dentro de la cultura pop de los años noventa.

Luego de participar en Buffy, Brendon apareció en varias series, entre ellas Criminal Minds, Private Practice y Kitchen Confidential.

Entre sus créditos cinematográficos también se incluyen Psycho Beach Party, Big Gay Love y Redwood.

Trayectoria de Nicholas Brendon

Hablar de Nicholas Brendon es hablar de Xander Harris, uno de los personajes más humanos dentro del universo de Buffy.

Brendon interpretó a Xander Harris en Buffy la Cazavampiros durante siete temporadas, entre 1997 y 2003; era el mejor amigo del personaje principal, interpretado por Sarah Michelle Gellar. A diferencia de otros protagonistas, Xander no tenía poderes sobrenaturales.

El actor, nacido en Los Ángeles, recibió tres nominaciones a los premios Saturn por su papel en Buffy: dos a mejor actor de televisión y una a mejor actor de reparto en televisión.

Sarah Michelle Gellar se despide de Brendon

Luego de salir a la luz la noticia del fallecimiento de su compañero de reparto, Gellar, citando un famoso monólogo de su personaje en la serie, escribió: “Nunca sabrán lo duro que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se imagina, porque nadie me está mirando”.

“Te vi, Nicky”, añadió. “Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

La polémica antes de su muerte: el caso legal que lo volvió tendencia

Sin embargo, su nombre volvió a los titulares poco antes de su fallecimiento, no por un nuevo proyecto, sino por una controversia legal.

De acuerdo con documentos judiciales, el actor fue acusado por un contratista de presuntamente haber utilizado un dispositivo de rastreo para seguir sus movimientos, en medio de una disputa por trabajos de remodelación en su vivienda.

El conflicto surgió cuando Brendon demandó al trabajador por incumplimiento, exigiendo una compensación económica considerable. La respuesta del contratista incluyó acusaciones graves:

vigilancia sin consentimiento

ambiente laboral hostil

temor entre los trabajadores

El actor negó estas versiones, pero el caso ya había generado atención mediática.