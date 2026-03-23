Los Fabulosos Cadillacs prohíben entrada con playera de futbol a su concierto en el Auditorio Telmex: ¿por qué se aplica esta medida?

Los Fabulosos Cadillacs en México El Auditorio Telmex advierte a fans de Los Fabulosos Cadillacs de no vestir playera de futbol para el concierto del miércoles; se prohibirá la entrada a quienes no cumplan la norma.

El ansiado concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara, Jalisco, está cada día más cerca, sin embargo, este lunes 23 de marzo se realizó un comunicado que consternó a los y las fans que asistirán al show.

Mediante redes sociales, el Auditorio Telmex —escenario que albergará el espectáculo de los músicos argentinos— advirtió al público de no vestir playeras de futbol en el concierto, pues se prohibirá la entrada a cualquier persona que falte a la norma.

Auditorio Telmex prohibirá usar playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs

Como parte de la celebración por sus 40 años de trayectoria, la banda pionera del rock latino fusionado con el ska, reggae y salsa, se presentará el miércoles 25 de marzo en el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara.

Sin embargo, la administración del auditorio comunicó este lunes que no se permitirá el ingreso a cualquier persona que asista al concierto con una playera de futbol, independientemente de la liga a la que el equipo pertenezca.

Te recordamos que para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs este 25 de marzo en Auditorio TELMEX 🚫 no se permitirá el ingreso con playeras de futbol.



Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso. 🎶 pic.twitter.com/sNfbLK55Zj — Auditorio TELMEX (@AuditorioTelmex) March 23, 2026

“Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso", anunció el Auditorio Telmex a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

La administración del auditorio resaltó que se negará el acceso a toda persona que incumpla a la norma establecida para este espectáculo sin posibilidad de reembolso.

Fans reaccionan a la prohibición de playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs

La norma revelada esta tarde por el Auditorio Telmex tuvo una inmediata reacción por parte de fans que asistirán al show de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara, quienes señalaron la discriminación del recinto, mientras que otras personas aplaudieron la decisión al señalar que la ausencia de playeras de futbol reducirá la posibilidad de reacciones negativas entre aficionados de equipos rivales.

"Muchas canciones de las ‘barras bravas’ de fútbol están inspiradas (copiadas) de las argentinas, la gran mayoría son cánticos basados en canciones de Los fabulosos, Los Auténticos, etc., y hay muchos que solo con ver a alguien con la playera rival lo quieren golpear", señaló uno de los usuarios de X ante los cuestionamientos sobre la norma impuesta en este concierto.

Por otra parte, algunos fans han comenzado a etiquetar la cuenta oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer si la medida de admisión emitida por el Auditorio Telmes y Los Fabulosos Cadillacs es legal, ya que la falta a esta norma conllevará la prohibición de acceso sin reembolso.

¿Por qué se prohíbe llevar playeras de futbol al concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara?

Argentina, país origen de Los Fabulosos Cadillacs, se caracteriza por su pasión incondicional al futbol, así como rivalidades históricas entre sus equipos y las aficiones de los mismos.

Al ser el futbol un deporte de alto impacto social y un pilar fundamental de la nacionalidad argentina, existen múltiples medidas para evitar los enfrentamientos negativos entre aficionados rivales en otros sectores fuera del estadio.

En este caso, prohibir el uso de playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs el miércoles 25 de marzo en el Auditorio Telmex es una medida de seguridad para las personas asistentes.