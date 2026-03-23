¿Qué pasa con Peso Pluma? video reaviva rumores sobre uso de drogas y su supuesto vínculo con el narcotráfico

Peso Pluma Un clip viral desató especulaciones sobre consumo de sustancias, pero también volvió a poner sobre la mesa las polémicas por sus letras y supuestas referencias al crimen organizado

Un video difundido en redes sociales mostró al cantante Peso Pluma en una postura inusual durante un concierto, lo que generó rumores sobre posible consumo de drogas, pero también reactivó cuestionamientos sobre su relación indirecta con el narcotráfico a partir del contenido de sus canciones.

Video de Peso Pluma en concierto

En el clip, el cantante aparece agachado, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los brazos suspendidos, una postura que algunos usuarios asociaron con el consumo de fentanilo.

Sin embargo, segundos después se le observa recuperarse, sonreír y continuar con normalidad, lo que ha dejado abierta la interpretación sobre si se trató de una actuación o un momento aislado.

Hasta ahora, el artista no ha dado una explicación pública.

Más allá del video, la polémica se ha centrado en el contenido de su música dentro del género de corridos tumbados.

Las letras que lo vinculan con el narco

En varias canciones, se han identificado menciones o referencias que algunos interpretan como alusiones a integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente a figuras relacionadas con el grupo de “Los Chapitos”.

Frases incluidas en temas como “People II”, donde colabora con Tito Double P, han sido señaladas por usuarios como posibles referencias a personajes del crimen organizado, lo que ha alimentado especulaciones.

¿Apología o retrato de la realidad?

El debate sobre Peso Pluma se mueve entre dos posturas: quienes consideran que sus canciones hacen apología del narcotráfico y quienes sostienen que solo retratan una realidad presente en ciertas regiones del país.

El propio cantante ha señalado en distintas ocasiones que su música refleja contextos sociales, no una promoción directa de actividades ilícitas.

Aun así, el uso de códigos, lenguaje y personajes vinculados al narco ha mantenido la discusión vigente.

amenazas por parte de cárteles contra Peso Pluma

La controversia tomó mayor dimensión en 2023, cuando el artista fue amenazado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en la cancelación de conciertos en Tijuana.

Las advertencias, difundidas a través de mensajes colocados en la vía pública, reforzaron las especulaciones sobre posibles tensiones entre grupos criminales relacionadas con su música.

Hasta el momento, no existe evidencia oficial que confirme vínculos directos entre Peso Pluma y organizaciones criminales.

Sin embargo, la combinación entre su estilo musical, el contenido de sus letras y episodios como el video reciente mantienen el tema en la conversación pública, donde las interpretaciones siguen divididas entre la cultura, la industria musical y la percepción social.