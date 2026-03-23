Risas, confesiones y chisme: Así se vivió el show en vivo de ‘Noche de Chicxs’ en el Auditorio BB Entre risas y mucho chisme, la Noche de Chicxs conquistó el Auditorio BB en la CDMX (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

La noche del sábado 21 de marzo en el Auditorio BB se convirtió en una gran pijamada, en donde se reunieron todos los autollamados “chismosos” para escuchar en vivo el show de “Noche de Chicxs”.

Con sus pantuflas de gala, todos los asistentes se vistieron con sus mejores ropas para dormir, algunos venían en pareja, otros con amigos, usando pijamas a juego. Desde personajes de películas, como Stitch o Chimuelo, hasta los Marcianos de Toy Story.

Tu experiencia como parte del podcast comenzaba desde la entrada, pues antes de iniciar el show tenías la oportunidad de tomarte una foto en el reconocido sofá donde se cuentan todos los chismes. De ahí podías ir a ingresar al auditorio con tus palomitas, nachos y bebidas para el inicio del show.

Noche de Chicxs en el Auditorio BB Dentro del auditorio podías tomarte fotografías en el set recreado del podcast Noche de Chicxs (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

El inicio de la noche: Stand Up sin filtros para encender el Auditorio BB

“Noche de Chicxs” en el Auditorio BB no solo fue una experiencia en la que formabas parte de este podcast, sino que también durante la primera parte del show podías disfrutar del Stand Up en el que participaron Ray Contreras, Felisa Vicente y la mismísima Xanic.

La primera en iniciar fue Felisa Vicente, quien divirtió al público con su rutina de Stand Up sobre ser señora. La siguiente fue Xanic, quien se declaró una “migajera en recesión”, y terminó esta parte del show Ray Contreras, quien hizo chistes sobre ser personas chismosas.

Un participante más en esta primera parte del espectáculo fue el público, pues constantemente interactuaban con los comediantes, quienes los incluían en sus chistes, además de que se pudieron leer algunos chismes de los asistentes, quienes los escribieron en una hoja previo al inicio. La particularidad de estos es que podían ser o no anónimos.

Presentación de Noche de Chicxs en vivo Durante su show Xanic invitó a personas del público para realizar dinámicas con ellos (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

Del podcast Noche de Chicxs a su formato en vivo: Así lo vivió el público

Finalmente, en la segunda parte del show comenzó el podcast en vivo de “Noche de Chicxs”, donde Xanic salió en su pijama a contar algunos de los mejores chismes que le han llegado.

A diferencia del formato de podcast original, en esta ocasión, los invitados de Xanic tenían que compartir una historia y, si al público le gustaba, ella contaba otra. Sus invitados fueron Ray Contreras, Felisa Vicente y Daniela Bervera, quienes contaron todo tipo de chismes, los cuales partieron de risa al público.

Esa noche se contaron todo tipo de chismes, desde infidelidades hasta parejas que resultaron ser hermanos. A lo largo del show se podía escuchar la sorpresa de los asistentes, quienes estaban atentos a todos los chismes y reaccionaban con cada nueva revelación.

Invitados especiales en el show de Noche de Chicxs Daniela Bervera fue una de las invitadas en Noche de Chicxs (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

¿Habrá más fechas? Estas son las próximas fechas de la gira de Noche de Chicxs

Noche de Chicxs se estará presentando en otras ciudades de la república mexicana, continuando la gira de su podcast en vivo y aquí te decimos cuáles son las próximas fechas que tendrá: