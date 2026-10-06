Shakira y Gerard Piqué se encuentran de nuevo en los tribunales ¿Cuál es el nuevo conflicto legal de la expareja? (@shakira/ @3gerardpique)

Durante la mañana de este martes, Shakira y Gerard Piqué acudieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para revisar su acuerdo familiar, con el fin de modificar el régimen de visitas entre Piqué y sus hijos, quienes residen en Miami con su madre. La cantante colombiana busca disminuir el desplazamiento de los menores.

¿Por qué están en conflicto legal Shakira y Gerard Piqué?

Shakira ha solicitado que se modifique el acuerdo familiar al que llegó con su expareja en 2022, en el cual se establecieron las condiciones en las que Milan y Sasha convivirían con su padre al trasladarse a Miami con su madre.

Los representantes de la cantante han indicado que no busca que se modifique el tiempo que los menores pasan con su padre, sino que cambie la manera en la que se realizan los traslados para que la convivencia ocurra. Actualmente, Milan y Sasha son quienes tienen que viajar de Estados Unidos a España para reunirse con Piqué.

¿Qué cambio está pidiendo Shakira en el acuerdo con Piqué?

La propuesta de Shakira es que se modifique el traslado de los menores para que no sean ellos los que tengan que viajar a otro continente. La cantante ha solicitado que en los periodos vacacionales más cortos las reuniones se realicen en Miami para evitar afectar a sus hijos.

De acuerdo al equipo legal de Shakira, su objetivo es reducir los desplazamientos de corta estancia, así como el desajuste horario que conllevan. De esta manera se procura cuidar la salud emocional y física de los menores, además de conservar su rutina escolar, social y familiar.

A su vez, aseguran que no buscan reducir la convivencia de Milan y Sasha con su padre, solo quieren que sufran menos cambios en su rutina en Estados Unidos, ya que desde que se mudaron en 2023 a Miami con la cantante, han sido los niños quienes han viajado a Barcelona y en ocasiones solo ha sido por periodos muy cortos de días.